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Quintana Roo / Sucesos

Bodega de Grupo Modelo arde en llamas cerca de la localidad de Huay Pix: VIDEO

Al lugar del incendio acudieron elementos de la Guardia Nacional, autoridades policiacas y personal del Cuerpo de Bomberos de OPB, quienes trabajan para controlarlo.

Por Redacción Por Esto!

12 de jun de 2026

1 min

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas lesionadas ni las causas que originaron el incendio
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas lesionadas ni las causas que originaron el incendio / Redes Sociales

Por causas aún desconocidas, la bodega de cerveza del Grupo Modelo, liderado en la región por el empresario John Baroudi, instalada cerca de la localidad de Huay Pix, sobre la carretera federal 307, ardió en llamas provocando el pánico entre quienes circulaban por la misma.

De acuerdo con los primeros reportes, una densa columna de humo alertó a habitantes у automovilistas que circulan por la citada vía, quienes dieron aviso a los cuerpos de auxilio.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, autoridades policiacas y personal del Cuerpo de Bomberos de OPB, quienes trabajan para controlar el siniestro.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas lesionadas ni las causas que originaron el incendio.

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