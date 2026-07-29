Choque entre taxi y Chevrolet Spark moviliza a policías en Champotón

Un vehículo de alquiler con número económico 342, perteneciente a la franja naranja, y un automóvil particular Chevrolet Spark protagonizaron un hecho de tránsito a la altura de la ampliación Colosio, en Champotón.

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El percance se registró alrededor de las 8:40 horas de este miércoles, entre las calles 3 y 5 de la colonia Venustiano Carranza, sobre la avenida en cuestión.

Según testigos oculares, el taxi 342, un Hyundai Grand i10 de la franja naranja, chocó por alcance al automóvil Chevrolet Spark. Ambas unidades portaban placas del Estado de Campeche.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal (PM) de Champotón, quienes realizaron las indagatorias correspondientes. Ambos conductores fueron trasladados a la comandancia local para llegar a un acuerdo y resarcir los daños materiales ocasionados en este percance.

JGH