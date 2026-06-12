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Quintana Roo / Riviera Maya

¿Cuál es el código postal de Playa del Carmen y otras ciudades de Quintana Roo?

Playa del Carmen cuenta con distintos códigos postales según la zona o fraccionamiento, por lo que se puede encontrar una dirección exacta por medio de sitios oficiales.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

12 de jun de 2026

1 min

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Los códigos postales en Playa del Carmen y el resto de Quintana Roo varían de acuerdo con la colonia o zona
Los códigos postales en Playa del Carmen y el resto de Quintana Roo varían de acuerdo con la colonia o zona / Especial

Playa del Carmen pertenece al municipio del mismo nombre, el cual anteriormente fue conocido desde hace muchos años como Solidaridad.

En el caso de los códigos, estos pueden tener una variación dependiendo de la colonia o zona donde se encuentra el domicilio.

Aunque los más utilizados son:

  • 77710
  • 77712
  • 77723
  • 77724
  • 77727
  • 77728
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Códigos postales en principales ciudades de Q. Roo

  • Cancún: 77500, 77509, 77533, 77560, entre otros
  • Chetumal: 77000, 77013, 77018
  • Tulum: 77760
  • Cozumel: 77600
  • Puerto Morelos: 77580
  • Felipe Carrillo Puerto: 77200
  • Isla Mujeres: 77400.
  • Bacalar: 77930
Los delincuentes pretendían trasladar el cajero a otro punto de la ciudad para abrirlo posteriormente y apoderarse del efectivo

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¿Dónde consultar el código postal de cada colonia o zona de Quintana Roo?

Para poder conocer el código postal exacto de una colonia, fraccionamientos, etc en estos municipios del estado, se puede consultar por medio del buscador oficial del Servicio Postal Mexicano (Sepomex).

Por medio del sitio se deberá ingresar el nombre de la entidad, el municipio o colonia para dar con el código postal correspondiente y obtener información más completa de la dirección.

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