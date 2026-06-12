¿Cuál es el código postal de Playa del Carmen y otras ciudades de Quintana Roo?

Playa del Carmen pertenece al municipio del mismo nombre, el cual anteriormente fue conocido desde hace muchos años como Solidaridad.

En el caso de los códigos, estos pueden tener una variación dependiendo de la colonia o zona donde se encuentra el domicilio.

Aunque los más utilizados son:

77710

77712

77723

77724

77727

77728

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Códigos postales en principales ciudades de Q. Roo

Cancún: 77500, 77509, 77533, 77560, entre otros

Chetumal: 77000, 77013, 77018

Tulum: 77760

Cozumel: 77600

Puerto Morelos: 77580

Felipe Carrillo Puerto: 77200

Isla Mujeres: 77400.

Bacalar: 77930

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¿Dónde consultar el código postal de cada colonia o zona de Quintana Roo?

Para poder conocer el código postal exacto de una colonia, fraccionamientos, etc en estos municipios del estado, se puede consultar por medio del buscador oficial del Servicio Postal Mexicano (Sepomex).

Por medio del sitio se deberá ingresar el nombre de la entidad, el municipio o colonia para dar con el código postal correspondiente y obtener información más completa de la dirección.