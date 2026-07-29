IMSS amplía módulos para tramitar pensiones en Yucatán; abre nuevas ventanillas en Mérida

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) amplió los puntos de atención para realizar trámites de pensión en Yucatán con la incorporación de nuevas ventanillas en Unidades Médicas Familiares (UMF), con el objetivo de agilizar los procesos y acercar el servicio a los derechohabientes.

La titular de la Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS Yucatán, Rubí Beatriz Sandoval Cruz, informó que durante el 2026 se habilitaron nuevos módulos de recepción para facilitar la orientación y el inicio de los trámites relacionados con pensiones.

Anteriormente, estos servicios se ofrecían en las UMF No. 20, en Ciudad Caucel, y la No. 61, en Los Héroes, además de las subdelegaciones Mérida Norte, ubicada en Pensiones, y Mérida Sur, en Serapio Rendón.

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Con la ampliación, se sumaron las UMF No. 52 y No. 56, en el Centro; No. 57, en La Ceiba; No. 58, en la calle 42 Sur; No. 59, en Pacabtún, y No. 60, en Juan Pablo II, con lo que se incrementaron las opciones para que los trabajadores en proceso de retiro puedan iniciar sus gestiones.

Sandoval Cruz explicó que los interesados pueden acudir a cualquiera de estas ventanillas para recibir asesoría y presentar su solicitud, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el Instituto.

Horario de atención

La atención en las ventanillas de Prestaciones Económicas se brinda de lunes a viernes. En las unidades con servicio únicamente matutino, el horario es de 08:00 a 15:00 horas, mientras que aquellas con atención en ambos turnos operan de 08:00 a 18:00 horas.

El Seguro Social señaló que esta estrategia forma parte de las acciones para fortalecer la atención a los derechohabientes y ofrecer servicios más cercanos, eficientes y oportunos a quienes, tras cumplir con los requisitos laborales, buscan acceder a su pensión o jubilación.

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El proceso de pensión representa una de las gestiones más importantes para los trabajadores que concluyen su vida laboral, ya que implica la revisión de periodos de cotización, documentación personal y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la institución.

Por ello, el IMSS ha buscado descentralizar la atención para reducir traslados y facilitar el acompañamiento durante esta etapa.

En Yucatán, el acelerado crecimiento urbano y la concentración de derechohabientes en Mérida han generado la necesidad de ampliar los puntos de servicio, principalmente en zonas de alta demanda.

La incorporación de nuevas ventanillas en unidades médicas familiares busca acercar estos procesos a los usuarios y disminuir la carga de atención en las subdelegaciones administrativas.