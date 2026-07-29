CFE programa cortes de luz de hasta nueve horas para este jueves 30 de julio: revisa horarios y municipios

La Comisión Federal de Electricidad realizará este jueves 30 de julio de 2026 interrupciones temporales del suministro eléctrico debido a maniobras de mantenimiento y mejoras en su infraestructura.

Los trabajos tendrán una duración distinta en cada zona y, en algunos casos, el servicio podría permanecer suspendido hasta nueve horas. Por ello, se recomienda:

Cargar teléfonos celulares

Desconectar aparatos electrónicos

Tomar previsiones para conservar alimentos o medicamentos que requieran refrigeración

No se trata de un apagón nacional ni de una falla general en el sistema eléctrico. Los cortes programados suelen aplicarse en sectores específicos para permitir que el personal técnico trabaje con las líneas desenergizadas y reducir riesgos durante las reparaciones.

La CFE ha explicado en avisos anteriores que estas maniobras buscan mejorar la continuidad y calidad del suministro.

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¿Dónde habrá cortes de luz este jueves 30 de julio?

En Nuevo León, la suspensión está prevista entre la 01:00 y las 06:00 horas debido a trabajos en la subestación Valle del Roble. Las afectaciones podrían alcanzar sectores de los municipios de Juárez y Cadereyta.

Para San Luis Potosí, el corte se contempla de las 08:00 a las 16:00 horas en el municipio de El Naranjo. Las maniobras podrían afectar zonas cercanas a las avenidas Benito Juárez y Francisco I. Madero.

En Veracruz, la interrupción está programada de las 09:00 a las 18:00 horas por trabajos en una línea troncal. Los municipios señalados son Atlahuilco, Tlaquilpa y Astacinga.

Los usuarios deben considerar que el servicio podría regresar antes del horario previsto si las cuadrillas concluyen las labores, aunque la normalización también puede ocurrir de forma gradual.

¿Qué hacer antes de un corte de energía eléctrica?

La principal recomendación es desconectar televisores, computadoras, refrigeradores y otros equipos sensibles para evitar daños por variaciones de voltaje cuando regrese la electricidad.

También conviene cargar baterías externas, mantener cerradas las puertas del refrigerador y contar con lámparas recargables. Las personas que utilizan dispositivos médicos eléctricos deben establecer un plan alternativo antes del inicio de la suspensión.

⚡️ Más capacidad, más confiabilidad y un mejor servicio para San Luis Potosí.



En El Naranjo pusimos en operación un nuevo transformador que fortalece el suministro eléctrico para más de 10 mil familias, comercios y productores de la región.



Detrás de cada obra hay un gran… pic.twitter.com/v26UXYrIRN — CFEmx (@CFEmx) July 28, 2026

¿Cómo reportar un apagón no programado a la CFE?

Cuando la falta de energía no corresponda con un mantenimiento anunciado o continúe después del horario establecido, los usuarios pueden comunicarse al 071, utilizar la aplicación CFE Contigo o ingresar al portal de reporte de fallas.

Para generar el reporte en línea se solicita el número de servicio, el nombre del titular y algunos datos incluidos en el recibo de electricidad.

Antes de asumir que se trata de un apagón general, la CFE recomienda revisar los interruptores del domicilio y consultar si otros inmuebles de la zona también presentan la falla.

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