Detienen a un hombre por maltrato y crueldad a un perro en Tulum

Un hombre fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado como presunto responsable de un caso de maltrato y crueldad animal que habría derivado en la muerte de un perro en la colonia Tumben Ka’a, hecho que generó indignación entre ciudadanos y organizaciones defensoras de los animales.

La persona asegurada fue identificada como Víctor Manuel “N”, contra quien se cumplimentó una orden de aprehensión luego de las investigaciones realizadas por la autoridad ministerial. El caso está relacionado con la muerte de un perro de raza American Bully que, de acuerdo con las indagatorias, habría permanecido atado y expuesto durante un periodo prolongado a las altas temperaturas y a la radiación solar.

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Según la información dada a conocer por la Fiscalía, las condiciones en las que se encontraba el animal habrían provocado afectaciones severas a su salud hasta ocasionarle la muerte.

Derivado de estos hechos se inició una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del caso y establecer posibles responsabilidades penales.

La denuncia provocó una amplia reacción entre habitantes del municipio, así como entre rescatistas independientes y agrupaciones dedicadas a la protección animal, quienes solicitaron la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y sancionar a quien resulte responsable.

Tras reunir los datos de prueba necesarios, la autoridad judicial otorgó la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue ejecutada por agentes de investigación.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional que definirá su situación jurídica en las próximas etapas del proceso.