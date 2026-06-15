Taxi vuelca en la Región 233 de Cancún; derriba un poste y daña dos camionetas

Un taxi terminó volcado y provocó daños materiales a la infraestructura urbana y a dos vehículos estacionados durante la madrugada de ayer en la Supermanzana 233, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad mientras circulaba sobre la avenida 20 de Noviembre. Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:06 horas en el cruce de la mencionada vialidad, con la calle 23. De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil Nissan Versa, habilitado como unidad de transporte público, con número económico 7539, circulaba de poniente a oriente cuando, por causas que aún son materia de investigación, salió de su trayectoria.

Noticia Destacada Madre e hija resultan lesionadas tras choque entre motoneta y camioneta en la Supermanzana 238 de Cancún

Tras perder el control, el automóvil avanzó varios metros sin dirección definida hasta impactarse contra un poste de madera ubicado a un costado de la vialidad. La fuerza del choque no detuvo el recorrido del vehículo, que posteriormente se estrelló contra un poste metálico.

La estructura metálica no resistió el impacto y terminó derribada. Al caer, ocasionó daños a dos camionetas de la marca Isuzu que se encontraban estacionadas dentro de una bodega cercana al lugar de los hechos. Ambas unidades resultaron afectadas por el peso del poste y los fragmentos desprendidos durante la colisión.

Pese a la magnitud de este accidente en la Supermanzana 233 el trabajador del volante no resultó con lesiones / Erick Díaz

Después de los impactos, el taxi volcó sobre la carpeta asfáltica y quedó atravesado sobre parte de la vialidad, lo que ocasionó afectaciones parciales a la circulación. La unidad presentó daños considerables en distintas partes de la carrocería, principalmente en el frente y uno de sus costados.

A pesar de la magnitud del accidente, las autoridades no reportaron personas lesionadas ni ocupantes atrapados dentro del vehículo; sin embargo, cuando los cuerpos de auxilio y las autoridades correspondientes arribaron al sitio para realizar las diligencias, el conductor ya no se encontraba en el lugar.

Hasta el cierre de esta edición se desconoce la identidad del operador y las circunstancias en las que abandonó la unidad, tras el percance. Autoridades iniciaron las investigaciones para determinar la mecánica de los hechos y establecer las posibles causas que originaron la pérdida de control.

Noticia Destacada Taxista invade carril y choca a motociclista y acompañante en Cancún

Las labores de peritaje y retiro de la unidad se prolongaron durante parte de la madrugada, mientras se realizaba la valoración de los daños ocasionados tanto a la infraestructura urbana como a los vehículos afectados.

Asimismo, las correspondientes continuarán con las indagatorias para deslindar responsabilidades derivadas de este accidente registrado en la Supermanzana 233 de Cancún.