Madre e hija resultan lesionadas tras choque entre motoneta y camioneta en la Supermanzana 238 de Cancún

Una mujer y su hija menor de edad resultaron lesionadas la mañana de este viernes luego de verse involucradas en un accidente de tránsito ocurrido en el cruce de la avenida Prolongación Tulum y avenida 20 de Noviembre, en la supermanzana 238 de Cancún.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando automovilistas que circulaban por la zona solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia tras registrarse una colisión entre una motoneta y una unidad de transporte federal.

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De acuerdo con los primeros informes, la conductora de la moto marca Vento, color gris, identificada como Guadalupe Anayeli “N”, de 36 años, viajaba acompañada de su hija de 11 años cuando ocurrió el percance.

Tras el impacto, ambas quedaron lesionadas, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarles atención prehospitalaria. Luego de ser valoradas, madre e hija fueron trasladadas al Hospital del IMSS ubicado en la avenida Cobá para recibir atención médica especializada.

En el accidente también se vio involucrada una camioneta Nissan NV350 de color blanco, perteneciente al servicio de transporte federal, que era conducida por Cristian Uziel “N”, de 37 años.

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y controlar la circulación vehicular, ya que el choque provocó afectaciones temporales en la movilidad de la zona mientras se desarrollaban las labores de auxilio y el retiro de las unidades involucradas.

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Según el reporte preliminar de las autoridades, la motoneta circulaba sobre la avenida Prolongación Tulum en dirección de sur a norte. Al llegar al cruce con la avenida 20 de Noviembre, presuntamente la conductora no cedió el paso en una vía considerada preferencial, por lo que fue impactada por la camioneta Nissan que transitaba de oriente a poniente.

El peritaje inicial apuntó a que la probable responsabilidad recaería en la conductora de la motoneta por no respetar la señal de alto en el cruce de ambas vialidades.

No obstante, serán las autoridades de Tránsito y la Fiscalía del Estado quienes determinen oficialmente las causas del accidente y el grado de responsabilidad de los involucrados.