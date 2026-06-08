Camioneta impacta poste de concreto de la CFE en Cancún y deja como saldo una persona sin vida

La fuerte colisión de una camioneta de reparto de mercancía contra un poste de concreto de la CFE provocó la muerte de uno de los trabajadores que viajaba en el compartimiento de carga, al ser impactado por varios objetos metálicos que eran transportados en este espacio cerrado, en una tragedia que se registró en la avenida Kabah, en el cruce con la avenida 20 de noviembre.

Los primeros reportes señalaron que el chofer y uno de sus compañeros que circulaba en el asiento del copiloto resultaron con múltiples lesiones, mientras el cargador que se encontraba en la caja cerrada de la camioneta perdió la vida.

El dramático accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas de este lunes, cuando el chofer de la camioneta de una tienda departamental perdió el control sobre la avenida Kabah, una cuadra después de haber pasado el cruce con la avenida 20 de noviembre en el sentido hacia la avenida Niños Héroes.

Las primeras versiones señalaron que el chofer padece de ataques epilépticos y sufrió uno de estos al momento de conducir, con lo que la camioneta se proyectó contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad en el área de la banqueta.

La parte frontal de la camioneta terminó con severos daños, mientras el poste se quebró desde su base. Después de la brutal colisión, el chofer fue auxiliado por su acompañante y lo recostó en el estacionamiento de un local comercial.

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Paramédicos de la Cruz Roja y de una ambulancia particular arribaron al lugar para atender a los dos lesionados y en ese momento se dio a conocer que un tercer trabajador se encontraba en el compartimiento de carga del vehículo. Al ser revisado confirmaron que no presentaba signos vitales.

El ahora occiso sufrió fuertes golpes, al proyectarse contra la estructura del compartimiento de carga, además de ser impactado por una herramienta metálica, conocida como diablito, para mover la mercancía.

Por este motivo, elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito cerraron la circulación en este tramo de la avenida Kabah, para las diligencias de la Fiscalía General del Estado (FGE) para retirar el cuerpo sin vida.

En tanto, los dos lesionados fueron trasladados a la clínica de especialidades del Seguro Social para recibir atención médica.