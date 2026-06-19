Fogata fuera de control provoca incendio en área verde de la Región 226 de Cancún

Un conato de incendio se salió de control al interior de un área verde sobre la calle cenote azul en las inmediaciones de la Región 226 generando la movilización de cuerpos de emergencia.

Habitantes de los alrededores fueron quienes dieron aviso a la línea de emergencia 911 mencionando que había un incendio al interior de un área verde ocasionado por personas en situación de calle.

Los testigos mencionaron que las personas que se encontraban al interior comenzaron una fogata la cual se le salió de control generándose un fuerte incendio que se lograba a visualizar varias cuadras a la redonda.

Al hogar arribaron elementos de la Policía Municipal y elementos del Heroico cuerpos de bomberos quienes controlaron la situación de manera oportuna.