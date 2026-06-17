Causa alarma riesgo de reactivación de incendio en subestación de la CFE en Cancún

La supuesta reactivación del incendio de un transformador en la Subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la Supermanzana 96, ocasionó momentos de alarma la noche de este miércoles en las cercanías de estas instalaciones.

De hecho, varias calles y domicilios se quedaron sin luz de nueva cuenta en el transcurso de la noche, en una parte del fraccionamiento Infonavit de la Supermanzana 96, el cual se ubica frente a la subestación.

Noticia Destacada Asaltan a feligreses de iglesia bautista de la Supermanzana 29 de Cancún

Una unidad del Cuerpo de Bomberos arribó a estas instalaciones y continuó realizando labores de enfriamiento en el transformador que resultó dañado por el incendio que se registró la madrugada de este miércoles.

Los bomberos reportaron que se trata de labores preventivas, sin que se haya reactivado el incendio en la estructura.

Mientras la CFE continúa las reparaciones y restitución del transformador, varias partes de la ciudad se quedaron sin luz.