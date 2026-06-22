Incendios simultáneos en diferentes puntos de Cancún movilizan al Heroico Cuerpo de Bomberos

Dos incendios, que se registraron de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, movilizaron a elementos del Cuerpo de Bomberos la tarde de este lunes, en una vivienda del fraccionamiento Real Las Quintas y en la avenida Bonampak, en donde un vehículo fue envuelto por las llamas.

El fuego en el interior del domicilio generó alarma entre los vecinos de la Supermanzana 202, cuando empezó a salir bastante humo de una de las ventanas de una habitación en el segundo nivel, sin que se registraran personas lesionadas.

En respuesta a una llamada de auxilio, los bomberos acudieron al fraccionamiento Real Las Quintas y encontraron las llamas en el interior de una habitación de 3 x 3 metros. Ante esto, procedieron a realizar labores de combate y sofocación.

De esta manera, los “traga-humo” lograron controlar la emergencia en su totalidad y efectuaron trabajos de ventilación para eliminar el humo y el calor acumulados en el interior del inmueble. El siniestro ocasionó daños materiales en parte del sistema eléctrico, además de afectaciones por radiación y humo en paredes, techo y áreas contiguas.

Noticia Destacada ¡Pidió 11 mil pesos! Denuncian presunto intento de extorsión a turistas por agente de Tránsito en Cancún

Los elementos reportaron que la pronta intervención en esta emergencia evitó que el fuego se propagara a otras partes del domicilio.

Arde camioneta

Por otra parte, el incendio de una camioneta tipo van fue reportado en la avenida Bonampak, en la esquina de la calle José García de la Torres, en pleno centro de la ciudad, lo que causó expectación entre conductores y transeúntes.

Las primeras versiones señalaron que una falla eléctrica pudo haber provocado que iniciara el fuego en el área del motor. El conductor detuvo su marcha y logro descender para ponerse a salvo, por lo cual no se reportaron personas lesionadas.

Las llamas envolvieron rápidamente toda la parte frontal de la camioneta, marca Dodge, tipo Grand Caravan, hasta que arribaron elementos de una unidad del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron sofocar el incendio momentos después.

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal intervinieron para desviar el tráfico hacia la calle José García de la Torre, en lo que se registraba la movilización de los bomberos.