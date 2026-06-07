Progreso crece 44.8% en arribos de cruceros en 2026

Progreso se consolidó como uno de los destinos de cruceros con mayor dinamismo en México durante los primeros cuatro meses de 2026, al registrar un crecimiento de 44.8 por ciento en arribos respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Marina.

Entre enero y abril de este año, Progreso recibió 74 cruceros, nueve más que los 65 contabilizados en 2025. Tan sólo en abril arribaron 14 embarcaciones, frente a las ocho registradas en el mismo mes del año pasado, lo que representó un incremento de 75 por ciento.

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Los datos reflejan una recuperación sostenida del puerto yucateco dentro de las rutas del Caribe y el Golfo de México, fortaleciendo su papel como puerta de entrada para visitantes internacionales interesados en la oferta cultural, gastronómica y arqueológica de la entidad.

Aunque Progreso ocupa el tercer lugar nacional en volumen de arribos, detrás de los puertos quintanarroenses, fue uno de los destinos con mejor desempeño porcentual entre los principales puertos turísticos del país durante el período analizado.

Quintana Roo continúa siendo el principal receptor de cruceros en México. Cozumel se mantiene como líder nacional al acumular 571 arribos entre enero y abril de 2026, cifra superior a los 543 registrados en 2025, lo que representa un crecimiento de 5.2 por ciento.

Durante abril, la isla recibió 117 cruceros, frente a 95 del año anterior, con un incremento de 23.2 por ciento.

Por su parte, Mahahual reportó 240 arribos en el primer cuatrimestre de 2026, contra 237 de 2025, equivalente a un crecimiento de 1.3 por ciento. En abril registró 56 llegadas, 12 más que las 44 contabilizadas un año antes, para un aumento de 27.3 por ciento.

En conjunto, Quintana Roo sumó 811 arribos en los primeros cuatro meses del año, lo que representa cerca del 57 por ciento del total nacional registrado en ese período.

A nivel nacional, los puertos mexicanos recibieron 1,425 cruceros entre enero y abril de 2026, frente a los 1,296 registrados en 2025, lo que significó un crecimiento de 10 por ciento