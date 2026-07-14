Conductora presuntamente se pasa el alto y provoca fuerte choque en Kantunilkín

Un aparatoso accidente vial registrado poco después de las 11:00 de la mañana de este martes en la colonia Centro de esta cabecera municipal, dejó como saldo únicamente elevados daños materiales y una intensa movilización de los cuerpos de vialidad.

Los hechos se suscitaron en el cruce de la calle Lázaro Cárdenas con la calle Guadalupe Victoria. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de tránsito, un automóvil Chevrolet Aveo, de color blanco, circulaba de norte a sur sobre la calle Guadalupe Victoria.

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Al llegar a la intersección, la conductora no respetó el disco de alto obligatorio y continuó su marcha.

La falta de precaución provocó que el Aveo impactara de forma brutal contra el costado izquierdo trasero de una camioneta Nissan, también de color blanco, la cual transitaba de este a oeste sobre la calle Lázaro Cárdenas con preferencia de paso. Dicha unidad era conducida por el ciudadano Alejandro Erosa.

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La falta de precaución provocó que el Aveo impactara de forma brutal contra el costado izquierdo trasero de una camioneta Nissan, también de color blanco, la cual transitaba de este a oeste sobre la calle Lázaro Cárdenas con preferencia de paso. Dicha unidad era conducida por el ciudadano Alejandro Erosa.

Elementos de Tránsito Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento del percance y deslindar responsabilidades. Sin embargo, trascendió que la conductora del automóvil compacto se negó a identificarse ante los oficiales y optó por refugiarse en el interior de su unidad, manifestando que esperaría la llegada de su agencia de seguros para resolver el deslinde de responsabilidades.