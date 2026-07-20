Hombre queda prensado tras choque entre automóvil y autobús en la avenida Kabah de Cancún

Un hombre resultó prensado la mañana de este lunes luego de un accidente de tránsito registrado en el cruce de las avenidas Kabah y Francisco I. Madero, en la Supermanzana 93 de Cancún, donde un automóvil particular y un autobús de pasajeros se vieron involucrados en la colisión.

De manera preliminar testigos mencionaron que el conductor del vehículo particular intentó ganarle el paso al camión de transporte público cuando la luz en los semáforos cambio a rojo del lado en que transitaba el vehículo Chevrolet Aveo. Las autoridades correspondientes realizaron las diligencias para el levantamiento de información y el deslinde de responsabilidades.

El percance movilizó a cuerpos de emergencia, quienes al arribar al sitio localizaron un vehículo color gris con severos daños en la parte frontal. En el asiento del copiloto permanecía atrapado un hombre, cuya extracción requirió el uso de equipo hidráulico debido a que la estructura del automóvil había quedado deformada por el impacto.

Las labores de rescate se prolongaron durante varios minutos mientras los rescatistas realizaban maniobras para liberar a la víctima sin agravar sus lesiones. Una vez concluido el procedimiento, el hombre fue entregado a paramédicos, quienes lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron para recibir atención médica.

En el mismo accidente también estuvo involucrado un autobús de transporte de pasajeros. Cuatro personas que viajaban en la unidad fueron valoradas en el lugar por personal de emergencias al presentar diversas molestias físicas derivadas del choque. Ninguna de ellas quedó prensada.

Durante las maniobras de rescate y atención prehospitalaria, la circulación en la zona fue parcialmente restringida para permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia y evitar nuevos incidentes, lo que generó carga vehicular en ambos sentidos de la avenida Kabah.

El automóvil involucrado presentó daños de consideración, principalmente en la zona delantera, mientras que el autobús también registró afectaciones derivadas del impacto.