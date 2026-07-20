Presunta agresión sexual desata golpiza a un hombre en la Quinta Avenida de Playa del Carmen

Un hombre fue trasladado al Hospital General de Playa del Carmen luego de ser golpeado por un grupo de personas en la zona de antros de la Quinta Avenida, tras ser señalado de presuntamente cometer una agresión sexual contra una mujer durante la madrugada de este lunes.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 12, entre las avenidas 10 y 15, uno de los puntos con mayor actividad nocturna de la ciudad. De acuerdo con versiones de testigos, el individuo se encontraba en aparente estado de ebriedad cuando comenzó a realizar actos de exhibicionismo en plena vía pública, generando incomodidad entre quienes se encontraban en el lugar.

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Minutos después, presuntamente se acercó a una mujer y la tocó sin su consentimiento al darle una nalgada. La acción fue observada por los amigos de la víctima, quienes reaccionaron de inmediato y enfrentaron al señalado.

La confrontación escaló rápidamente hasta convertirse en una golpiza, durante la cual el hombre recibió múltiples golpes que lo dejaron tendido sobre el pavimento con diversas lesiones y casi inconsciente.

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Tras recibir el reporte de auxilio, elementos de la Policía Turística y paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para atender la emergencia. Luego de brindarle los primeros auxilios, los socorristas determinaron que era necesario trasladarlo al Hospital General para recibir atención médica.

De acuerdo con la información disponible, las personas que participaron en la agresión se retiraron antes de la llegada de las autoridades, por lo que no hubo detenidos en el lugar.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad había informado sobre la presentación de una denuncia formal por los hechos ni sobre el inicio de alguna carpeta de investigación relacionada con la presunta agresión sexual o con las lesiones sufridas por el hombre.