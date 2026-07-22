Conductor no respeta el alto y provoca aparatoso accidente en la Región 227 de Cancún

Conductor de un vehículo Kia en color blanco aparentemente no respetó su auto sobre la avenida payo obispo y fue impactado por el conductor de un vehículo Beijing en color blanco que circulaba con preferencia de paso sobre la avenida Centenario en las inmediaciones de la región 227.

Del Fuerte impacto ambas unidades resultaron en pérdida total afortunadamente no se reportaron personas lesionadas únicamente los cuantiosos daños materiales.

Testigos que presenciaron el percance solicitaron la intervención de elementos de la dirección de tránsito municipal al número de emergencia 911.