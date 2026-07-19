Motociclista presuntamente ebrio se estrella contra camellón en Cancún

Un motociclista resultó lesionado luego de perder el control de la unidad que conducía sobre la avenida José López Portillo, frente a la guarnición militar, donde terminó impactándose contra el camellón central y posteriormente contra un paso peatonal elevado, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación vehicular.



El accidente ocurrió cuando el hombre circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika en aparente estado de ebriedad. De acuerdo con testigos, desde varios metros antes del lugar del percance el conductor manejaba de manera irregular, zigzagueando entre los carriles y poniendo en riesgo tanto su integridad como la de otros automovilistas.



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Personas que se encontraban en las inmediaciones señalaron que escucharon un fuerte estruendo, mientras conductores observaron cómo el motociclista avanzaba sobre la avenida José López Portillo, procedente de la avenida 127. Al aproximarse al paso peatonal ubicado frente a la guarnición militar, intentó esquivarlo, pero perdió el control al golpear la llanta delantera de la motocicleta contra el camellón central.



La colisión provocó que el conductor saliera proyectado varios metros hasta caer violentamente sobre el pavimento, quedando tendido encima de la estructura del paso peatonal. La motocicleta también terminó con diversos daños a consecuencia del impacto.



Automovilistas que transitaban por la zona detuvieron su marcha para auxiliar al lesionado y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911. Debido al accidente, la circulación se vio parcialmente afectada, ya que varios vehículos permanecieron detenidos mientras se brindaba atención al motociclista y se realizaban las maniobras correspondientes.



Paramédicos acudieron al sitio para proporcionar atención prehospitalaria al conductor, quien presentaba diversas lesiones derivadas de la caída. De manera simultánea, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal realizaron el abanderamiento de la zona para evitar otro incidente y facilitar las labores de auxilio.



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Minutos después llegaron familiares del motociclista, quienes permanecieron en el lugar mientras concluía la atención médica. Posteriormente, decidieron trasladarlo por sus propios medios para que recibiera una valoración más completa, además de retirar la motocicleta siniestrada antes de que fuera remolcada.



El percance dejó únicamente daños materiales en la motocicleta, además de las lesiones sufridas por el conductor. La circulación fue restablecida una vez que concluyeron las labores de atención y el retiro de la unidad involucrada.