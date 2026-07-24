FGE, Unión Europea y LabCo implementan estrategia para reducir la violencia familiar en Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, en coordinación con la Unión Europea y la organización LabCo, inició la implementación de la Estrategia de Disuasión Focalizada para la Reducción de la Violencia en la entidad, con el objetivo de prevenir y disminuir este delito mediante acciones dirigidas a los agresores de mayor riesgo.

Las actividades comenzaron este jueves con una reunión encabezada por el fiscal general, Raciel López Salazar, en la que se establecieron las bases para la puesta en marcha de esta estrategia.

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En el encuentro participaron el director ejecutivo de LabCo, Thomas Favennec; el coordinador de Proyectos de Seguridad Ciudadana, Adrián Morales; la especialista Lilia Montoya; el secretario de Seguridad Ciudadana de Benito Juárez, Jaime Padilla Barrientos; además de personal del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género, así como fiscales especializados y directivos de la Fiscalía.

De acuerdo con la FGE, estas acciones forman parte de las instrucciones de la gobernadora Mara Lezama para fortalecer las medidas de protección a mujeres, niñas, niños y adolescentes, mediante un modelo preventivo basado en evidencia que busca identificar e intervenir de forma directa con los agresores más peligrosos o reincidentes.

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La Disuasión Focalizada es una herramienta innovadora para atender la violencia familiar, ya que promueve la coordinación entre las instituciones responsables de prevenir y responder a este delito.

Entre los principales objetivos de la estrategia se encuentran erradicar los feminicidios relacionados con la violencia familiar y reducir de manera sostenida la reincidencia y el escalamiento de este tipo de agresiones en Quintana Roo.