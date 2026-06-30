Amenazas evitan el reporte de personas desaparecidas en Felipe Carrillo Puerto

Las desapariciones de personas en el municipio Felipe Carrillo Puerto que no son denunciadas debido a las amenazas que reciben los familiares representan una realidad que prevalece y que las autoridades no han logrado atender, reveló una madre buscadora. La mujer reconoció la eficiencia y disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán durante el más reciente operativo realizado en esa entidad, situación que, aseguró, contrasta con la atención brindada en Quintana Roo.

De acuerdo con Silvia C., una de las madres buscadoras que participó recientemente en las jornadas efectuadas en distintos puntos de Yucatán, esas acciones permitieron obtener nuevas pistas de importancia, lo que consideró reconfortante para quienes continúan buscando a sus seres queridos.

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Agregó que fue evidente la disposición del titular de la Fiscalía yucateca para verificar cada testimonio y desplegar las diligencias necesarias hasta descartar cualquier indicio o línea de investigación que pudiera conducir a la localización de las personas ausentes.

Precisó que las labores se llevaron a cabo en los municipios Progreso, Conkal y Kanasín, donde se realizaron recorridos de búsqueda, actividades de difusión y colocación de fichas informativas.

La entrevistada señaló que, en Quintana Roo, la cifra de personas no localizadas continúa en aumento, ya que tan solo durante junio, que está por concluir, se contabilizaron 32 reportes en distintos municipios, incluido Felipe Carrillo Puerto.

Lamentó que, en muchos de los casos ocurridos en fechas recientes, los familiares opten por no presentar la denuncia tras recibir amenazas de personas presuntamente involucradas, por lo que el registro oficial en esta demarcación prácticamente no ha mostrado variaciones.

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De acuerdo con los registros, durante junio del presente año se documentaron tres reportes de personas desaparecidas en el municipio. Dos de ellos ocurrieron el pasado 3 de junio en la zona conocida como Los Planes, donde un presunto comando armado privó de la libertad a dos primos que convivían con una tercera persona, quien, según versiones, fue perdonada y dejada en libertad por los responsables.

El pasado 21 de junio también fue activada la ficha de búsqueda de un hombre de más de 50 años, cuyo paradero permanece desconocido.

Aunque el tema se ha convertido en un secreto a voces entre la población, en los últimos días presuntamente han ocurrido más desapariciones de personas cuya identidad no ha sido revelada, debido a que sus familiares no han presentado las denuncias correspondientes. Esta situación, según quienes conocen esos hechos, ha encendido las alertas en el municipio.