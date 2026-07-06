Desapariciones en Quintana Roo: Más de 420 casos en lo que va del 2026

El cuerpo de una mujer que contaba con ficha de búsqueda activa desde el pasado 16 de junio fue localizado enterrado en el patio de un domicilio en la Supermanzana 46, lo que derivó en la movilización de la Policía Ministerial de Investigación y Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado. La víctima fue identificada como Lizbeth N., con la ficha de búsqueda 557/2026.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer había sido reportada como desaparecida por sus familiares, sin conocer que presuntamente su pareja sentimental estaría involucrada en su muerte y en la ocultación del cuerpo dentro del mismo predio.

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El caso se suma al comportamiento reciente de las fichas de búsqueda en Quintana Roo, donde en los últimos 20 días se han difundido más de 40 reportes de personas desaparecidas, de los cuales más de la mitad ya fueron localizadas, la mayoría con vida, mientras que dos fueron encontradas muertas.

En ese mismo periodo, la Fiscalía reportó la localización de 28 personas y la desactivación de sus fichas, sin registros adicionales de hallazgos sin vida en ese corte. Además, durante junio se realizaron 12 cateos relacionados con desapariciones y se obtuvieron cuatro sentencias.

En el acumulado anual, la entidad suma más de 420 reportes de personas no localizadas, de los cuales alrededor de 230 han sido ubicadas, principalmente con vida, mientras que el resto continúa en investigación. Los casos se concentran en los municipios de Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco.

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Aunque las autoridades destacan avances en las localizaciones, colectivos y familiares han insistido en la necesidad de reforzar los protocolos de búsqueda inmediata para evitar que los casos se prolonguen.

En contraste, el Grupo Municipal de Búsqueda Inmediata de Benito Juárez informó que en la última semana logró localizar a cinco personas, tres de ellas menores de edad, mediante la activación de protocolos de búsqueda.

Entre agosto de 2023 y junio de 2026, el Grupo de Búsqueda Inmediata ha recibido 2,677 reportes de personas no localizadas y ha logrado la localización de 2,276, lo que representa una efectividad del 85 por ciento.