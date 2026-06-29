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Madrugada violenta en Cancún: Atacaron a balazos a una mujer en la SM 64

El ataque ocurrió durante la madrugaa, cuando la víctima estaba frente a su domicilio al momento de ser atacada por sujetos abordo de una motocicleta.

Por Leonardo Chacón

29 de jun de 2026

1 min

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Atacan a balazos a una mujer en la SM 64 en Cancún
Atacan a balazos a una mujer en la SM 64 en Cancún / Especial

Una mujer fue víctima de un ataque armado la madrugada de este lunes, en la Supermanzana 64 de Cancún, cuando dos sujetos le dispararon a quemarropa para después darse a la fuga con rumbo desconocido. La lesionada continúa luchando por su vida en el hospital.

El ataque ocurrió alrededor de las 5:30 de la madrugada, sobre la calle Juan Aldama y Miguel Hidalgo, de la colonia Donceles 28, donde la víctima estaba frente a un domicilio cuando llegaron dos sujetos en motocicleta y le dispararon a corta distancia.

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Tras la agresión, estos sujetos se dieron a la fuga, presuntamente hacia la avenida Bonampak, mientras que vecinos del área dieron parte a las autoridades a través del sistema de emergencias 911.

Policías y paramédicos acudieron a la dirección mencionada para brindarle atención a la víctima, quien fue trasladada de emergencia a un hospital, donde se reporte grave con pronóstico reservado.

Policías de investigación de la Fiscalía General del Estado serán los encargados de las averiguaciones para esclarecer este intento de ejecución.

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