Ataque armado en colonia Cuna Maya de Cancún deja como saldo un lesionado

Un reporte de disparos movilizó a las corporaciones policíaca en la colonia Cuna Maya, en la Supermanzana 203, en donde localizaron a una persona con una herida en una de sus piernas, por lo cual tuvo que ser trasladado al Hospital General.

Los vecinos reportaron al número de emergencia 911 que escucharon varios disparos en un camino de terracería, alrededor de las 19:30 horas de este martes. Posteriormente detectaron que había una persona lesionada frente a un expendio de cervezas.

La situación de emergencia generó una intensa movilización de elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito y de la Policía Estatal, con el apoyo de personal de la Marina, para tratar de localizar al responsable de realizar los disparos.

Paramédicos de una ambulancia particular brindaron los primeros auxilios al agraviado, quien recibió un disparo en la pierna derecha y realizaron su traslado al Hospital General, con la custodia de policías.

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Los hechos ocurrieron en el exterior de una agencia de venta de cervezas hacia donde se dirigía presuntamente la víctima, cuando fue interceptado por un sujeto armado, quien le disparó por motivos desconocidos.

Los policías municipales acordonaron el tramo de la calle de terracería en donde ocurrieron los hechos, para la búsqueda de indicios.

Algunas versiones señalaron que varias personas se encontraban consumiendo bebidas embriagantes frente a una vivienda que se ubica a un costado del expendio de cervezas y después de los hechos, todos se retiraron del lugar, con lo que no fue localizado algún testigo de la agresión.

Los elementos realizaron la recolección de datos para la elaboración del Informe Policial Homologado para el seguimiento de las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Después del ingreso del lesionado al Hospital General, agentes de la Policía de Investigación acudieron al nosocomio para tratar de entrevistar a la víctima, en busca de datos de los agresores y de las circunstancias de estos hechos.