Yucatán alcanza máximo histórico en calificaciones crediticias y busca financiamiento para el Plan Bienestar Metropolitano

El Gobierno de Yucatán, encabezado por Joaquín Díaz Mena, llega a la solicitud de financiamiento del Plan Bienestar Metropolitano ante el Congreso del Estado con finanzas públicas fortalecidas, máximo histórico en calificaciones crediticias y semáforo verde en los tres indicadores del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Antes de presentar formalmente la solicitud, la administración estatal destacó los resultados obtenidos en materia de manejo de recursos públicos, recaudación y capacidad de endeudamiento, como parte de la información que el mandatario ha presentado a las distintas fuerzas políticas de la LXIV Legislatura.

Yucatán obtiene primer lugar nacional en ejercicio del gasto

Uno de los principales indicadores de la situación financiera del estado es el resultado del Diagnóstico PbR-SED 2026, en el que Yucatán obtuvo 97.9 de 100 puntos, la calificación más alta entre las 32 entidades federativas del país.

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Esta evaluación mide aspectos relacionados con la planeación, el seguimiento y la evaluación del gasto público, por lo que el Gobierno estatal señala que el resultado refleja una mayor capacidad para administrar y evaluar los recursos públicos.

A esto se suma un incremento en los ingresos estatales. Durante el primer semestre de 2026, los ingresos de Yucatán crecieron 19 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, lo que representa una mayor disponibilidad de recursos propios y capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.

Yucatán mantiene semáforo verde de la SHCP

Otro de los elementos utilizados por el Gobierno de Yucatán para sustentar la solicitud de financiamiento es la evaluación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con la administración estatal, Yucatán mantiene semáforo verde en los tres indicadores del Sistema de Alertas de la SHCP, mientras que la relación entre sus obligaciones financieras y sus ingresos se encuentra clasificada como “Sostenible”.

Esto significa que el estado mantiene capacidad para cumplir con sus compromisos financieros y contratar nuevos financiamientos bajo condiciones favorables.

Calificaciones crediticias alcanzan máximo histórico

La fortaleza financiera también ha sido respaldada por las principales agencias calificadoras. Durante 2026, las tres calificadoras más importantes del país otorgaron a Yucatán su máximo histórico en materia de calificación crediticia, según informó el Gobierno estatal.

Además, Yucatán registra una sobretasa promedio de 0.33 por ciento en créditos de largo plazo, considerada por la administración como la más competitiva del país.

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Esta condición permitiría acceder a financiamiento con menores costos financieros y reducir el monto de intereses que tendría que pagar el estado durante la vigencia de los créditos.

¿Para qué se solicitará el financiamiento en Yucatán?

Los recursos solicitados forman parte del Plan Bienestar Metropolitano, una estrategia enfocada principalmente en atender necesidades de infraestructura y servicios en Mérida y su zona metropolitana. Entre los sectores contemplados se encuentran:

Agua potable

Vialidades

Movilidad

Seguridad

El Gobierno estatal sostiene que los recursos no serán destinados a gasto corriente, sino a obras y proyectos de infraestructura cuyos beneficios permanezcan durante las próximas décadas.

La solicitud de financiamiento será presentada ante el Congreso de Yucatán, donde el Gobierno estatal también plantea explicar el destino de los recursos, los mecanismos para su pago y las medidas de transparencia y vigilancia que acompañarán su ejercicio.

La inversión estatal, además, se plantea como complemento de los proyectos estratégicos que impulsa en Yucatán el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.