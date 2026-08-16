Pierde la vida cuarta víctima de ataque armado en la colonia Valle Verde de Cancún

Uno de los lesionados en el ataque a balazos que se registró en la colonia Valle Verde, falleció en el Hospital General, debido a las múltiples heridas que recibió la mañana del martes pasado, con lo que se elevó a cuatro el número de víctimas mortales, mientras un invidente que sobrevivió a los disparos continúa bajo atención médica.

La cuarta víctima fue identificada con el nombre Carlos Alberto, de 45 años, de ocupación albañil, quien perdió la vida la madrugada de este domingo, a cinco días de los hechos que ocurrieron frente a un domicilio señalado como punto de venta y consumo de drogas.

Después de los disparos, el personal médico reportó que se encontraba en estado de gravedad y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por un impacto de bala que recibió en el tórax, así como otras dos heridas en el antebrazo derecho y en la región lumbar.

Al momento del ataque, tres personas perdieron la vida en el mismo lugar de los hechos, quienes fueron identificados con los nombres Jesús “N”, de 46 años, originario de Chiapas; Martín “N”, de 58 años, originario de Guatemala y Daniel “N”, de 56 años, originario de Chiapas, todos hechos de oficio albañil, pero eran conocidos como integrantes de un grupo de teporochos.

Los disparos fueron dirigidos contra cinco personas que estaban reunidas frente a un domicilio en el camino principal de la colonia Valle Verde, a unos 600 metros de la avenida José López Portillo.

Las dos personas que fueron reportadas como lesionadas, recibieron la atención de paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron su traslado al Hospital General, en donde uno de los agraviados ingresó en estado de gravedad, lo que provocó que finalmente perdiera la vida.

Noticia Destacada Apagones continúan en Cancún pese a operación de nueva subestación de CFE

El segundo lesionado, de nombre Carlos Mario, de 46 años, originario de Tabasco, quien es ciego, continúa bajo atención médica, por una lesión de bala de entrada y salida en el lado derecho de la región pectoral, sin que aparentemente afectara órganos vitales.

Al ser entrevistado por los elementos de la FGE, dijo que vive en la calle, porque no tiene domicilio y que, al momento de los hechos, se encontraba reunido con otros compañeros que se dedican a consumir bebidas embriagantes.

Las investigaciones señalaron que el ataque fue cometido presuntamente por integrantes de un grupo criminal que busca mantener el control de la venta de drogas en la colonia Valle Verde. En el lugar, los peritos encontraron 26 casquillos de diferentes calibres.

Dentro de las investigaciones, dos motocicletas fueron aseguradas, luego de haber sido abandonadas por los agresores, en el fraccionamiento La Joya, en la Supermanzana 254, entre las calles Acerina y Cuarzo.

En días pasados fue realizado también un cateo en un minisúper que se ubica cerca del lugar del ataque, para obtener las imágenes de las cámaras de video del exterior, en busca de pistas de los presuntos responsables.