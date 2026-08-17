Investigan ataque armado en el restaurante “El Paisa" de Cancún que dejó un fallecido y cinco lesionados

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el ataque armado ocurrido la noche del domingo en el restaurante El Paisa, ubicado sobre la avenida Niños Héroes, en la Supermanzana 228 de Cancún, donde una persona perdió la vida y cinco más resultaron lesionadas.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:10 horas, cuando un hombre armado ingresó al establecimiento y presuntamente realizó varios disparos contra las personas que se encontraban en el lugar. Tras el ataque, elementos de emergencia y autoridades acudieron al sitio.

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En el restaurante quedó sin vida un hombre identificado de manera preliminar como Pablo, quien presentó múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego en cuello, tórax, mano y pierna. La víctima vestía camisa negra de manga larga con estampados blancos, pantalón y zapatos negros.

Entre los lesionados se encuentra Luis Felipe, de 32 años, identificado como mesero del establecimiento, quien sufrió heridas en tórax y abdomen. También resultó lesionada una menor de siete años, quien fue trasladada al Hospital General debido a una herida por rozón de bala en un pie. Horas después fue reportada como dada de alta.

Durante el procesamiento de la escena, personal especializado localizó nueve casquillos percutidos / Erick Díaz

Al mismo hospital fueron trasladados los demás lesionados, mientras que Jonathan, de 37 años, quien presentó una lesión en el empeine del pie izquierdo; Arquímedes, de 30 años, y Vanessa Aurora, de 34 años, fueron llevados al hospital del IMSS para recibir atención médica.

Durante el procesamiento de la escena, personal especializado localizó nueve casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados como indicios. También fue localizado un dispositivo de videovigilancia que podría aportar información relevante para establecer la forma en que ocurrió el ataque e identificar al responsable.

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De acuerdo con las primeras investigaciones, el presunto agresor habría utilizado un casco de motociclista y una sudadera. Posteriormente, sobre la calle 71 con avenida 20 de Noviembre, en la misma Supermanzana 228, fue localizada una sudadera que podría estar relacionada con los hechos, por lo que también quedó bajo resguardo de las autoridades.

El establecimiento fue asegurado mientras continúan las diligencias para determinar el móvil del ataque, identificar plenamente al responsable y establecer su paradero. Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación.