Aseguran arsenal de alto poder y marihuana durante cateos en Lázaro Cárdenas

Un operativo conjunto entre fuerzas estatales y federales destapó la presencia de un arsenal de alto poder y una zona de cultivo ilícito en el municipio de Lázaro Cárdenas. La intervención, ejecutada mediante dos cateos en los poblados de Solferino y Chiquilá, el pasado martes concluyó con el aseguramiento de armas de guerra, pertrechos de uso exclusivo y múltiples dosis de narcóticos, de acuerdo a la información que ha comenzado a surgir este jueves por la mañana.

El despliegue, motivado por investigaciones de combate al narcomenudeo, inició en la comunidad de Solferino.

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En una propiedad ubicada sobre la calle Agustín de Iturbide, los agentes adscritos a la diligencia ubicaron un espacio acondicionado como invernadero donde mantenían macetas con plantas de marihuana, además de diversos envoltorios de la misma hierba lista para su distribución.

La segunda incursión tuvo lugar en la colonia Veracruzana de Chiquilá, en el cruce de las calles Jacinto Canek y Mar de Galilea, en este punto, el personal operacional decomisó decenas de dosis de marihuana, sustancia sólida blanca y polvo beige, junto con herramientas de dosificación como básculas grameras, una selladora y un equipo de radiocomunicación.

El hallazgo de mayor impacto en el inmueble de Chiquilá fue un poderoso depósito de armas, en el sitio se incautaron tres fusiles calibre 7.62, un rifle de asalto tipo AR-15, un lanzagranadas, 14 cargadores y más de 370 cartuchos útiles, asimismo, las autoridades recolectaron indumentaria táctica que incluía chalecos antibalas —tres de ellos con apócrifos de la Marina— y placas balísticas.

Tanto el armamento de grueso calibre como la droga y los inmuebles quedaron a disposición del Ministerio Público, la representación social mantendrá abiertas las carpetas de investigación para determinar la procedencia del equipo bélico e identificar a los integrantes del grupo delictivo que operaba en esta zona del norte del estado.