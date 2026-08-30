Dos motociclistas resultan lesionados tras choque en avenida Rancho Viejo de Cancún

Dos personas resultaron lesionadas luego de verse involucradas en un accidente de tránsito entre una motocicleta y un vehículo particular sobre la avenida Rancho Viejo, en el cruce con la calle Químico Pastrana, donde fue necesaria la presencia de cuerpos de emergencia y autoridades viales.

El percance ocurrió durante este domingo, cuando por causas que aún no han sido determinadas se registró el impacto entre ambas unidades. Tras la colisión, los dos ocupantes que viajaban a bordo de la motocicleta quedaron lesionados sobre la vía, por lo que se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911.

Conductores y personas que se encontraban en las inmediaciones se percataron del accidente y se aproximaron para auxiliar a los afectados, mientras esperaban la llegada de los cuerpos de emergencia. La zona permaneció parcialmente afectada debido a la presencia de los vehículos involucrados y al movimiento de las autoridades que acudieron para atender el reporte.

De manera preliminar se informó que los ocupantes de la motocicleta presentaban lesiones derivadas del fuerte impacto. Hasta el momento no se ha informado públicamente la gravedad de sus heridas ni si fue necesario su traslado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido, controlar la circulación y comenzar con las diligencias necesarias para establecer cómo sucedió el accidente.

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Los agentes realizaron las primeras labores de seguridad en el área y solicitaron a los automovilistas reducir la velocidad al aproximarse al punto donde ocurrió el percance, debido a que parte de la vialidad se encontraba ocupada por las unidades involucradas.

Las autoridades correspondientes deberán determinar mediante los peritajes y testimonios recabados cuál de los conductores habría tenido responsabilidad en el accidente. También se revisarán las condiciones de circulación y la mecánica de los hechos para deslindar responsabilidades.

Mientras se desarrollaban las diligencias, se recomendó a los automovilistas utilizar vías alternas o circular con extrema precaución por la avenida Rancho Viejo, debido a la presencia de las autoridades y a la reducción temporal de la circulación.

Este nuevo accidente vuelve a poner de manifiesto la importancia de respetar los límites de velocidad, mantener la distancia entre vehículos y conducir con especial precaución en los cruces de mayor circulación.