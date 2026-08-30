Vecinos detienen a sujeto acusado de intentar robar celular en una tienda de la Región 221 en Cancún

La reacción oportuna de vecinos de la Región 221 evitó que un presunto delincuente escapara luego de ser sorprendido cuando, aparentemente, intentaba apoderarse de un teléfono celular dentro de una tienda de abarrotes de la zona.

Los hechos ocurrieron cuando el individuo ingresó al establecimiento y presuntamente intentó sustraer el dispositivo perteneciente a la encargada del negocio. Al percatarse de lo que ocurría, habitantes que se encontraban cerca intervinieron para impedir que el sospechoso abandonara el lugar.

De acuerdo con testigos, el hombre adoptó una actitud agresiva al verse descubierto, por lo que los vecinos decidieron someterlo para evitar que pudiera escapar o causar alguna lesión. En medio de la movilización, lograron inmovilizarlo y posteriormente lo amarraron de manos y pies.

El presunto responsable permaneció tendido sobre una de las calles principales de la Región 221, mientras varios habitantes permanecían alrededor para mantenerlo bajo vigilancia y evitar que volviera a intentar escapar.

Ante la tensión generada por el incidente, algunos de los presentes solicitaron la intervención inmediata de las autoridades mediante una llamada al número de emergencias 911. La petición tuvo como objetivo que elementos policiacos acudieran al sitio para hacerse cargo del individuo y controlar la situación.

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Minutos después, agentes de la Policía Municipal arribaron al punto señalado y tomaron el control del procedimiento. Los uniformados verificaron las condiciones en las que se encontraba el detenido y procedieron a retirarlo del lugar para continuar con las diligencias correspondientes.

El sujeto fue trasladado a bordo de una patrulla y quedó a disposición de la autoridad ministerial, donde se determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Será la Fiscalía General del Estado la encargada de integrar la carpeta correspondiente y establecer si existen elementos suficientes para proceder legalmente en su contra por el presunto intento de robo.

Las autoridades también deberán determinar las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos y recabar los testimonios de la encargada del establecimiento y de las personas que presenciaron el supuesto intento de robo.

La intervención de los vecinos permitió que el señalado fuera retenido hasta la llegada de la Policía; sin embargo, las autoridades serán las responsables de definir su responsabilidad legal y el procedimiento que corresponda.