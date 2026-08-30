Trágico accidente deja una persona sin vida en el camino vecinal José María Morelos-Naranjal

Terminan las vacaciones de verano con saldo trágico la tarde de este domingo. Dos personas que regresaban a su comunidad a bordo de una motocicleta se accidentaron y una de ellas perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que la otra quedó gravemente lesionada y por lo mismo fue necesario su traslado de emergencia al hospital de esta ciudad.

Poco después de las 17:00 horas, cuando estaba fuerte la lluvia, se reportó que por el camino vecinal José María Morelos-Naranjal se había registrado un accidente.

Al lugar se trasladó la policía de vialidad y rescatistas de bomberos y al avanzar como unos tres kilómetros de esta ciudad, rumbo a Naranjal, vieron en una curva huellas de derrape de moto y al revisar el sitio vieron una moto tirada como a unos 5 metros de la carretera y dos personas cerca de la unidad.

De inmediato los rescatistas procedieron a checar a esas personas para ver si contaban con vida, ya que estaban mojadas: en ese momento se percataron que una había fallecido y otra aún contaba con signos vitales, aunque sí estaba muy lesionada.

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De inmediato aplicaron los protocolos de rescate y la trasladaron inmediatamente al hospital integral para su valoración médica y su posible traslado a otro hospital fuera del municipio.

En tanto, el sitio fue acordonado por la policía municipal y luego se solicitó la presencia de peritos y policía ministerial de la Fiscalía General del Estado, para que llevaran a cabo las diligencias de rigor del percance, y después el levantamiento del cadáver.

Hace 15 días, un joven de Saban perdió la vida tras derrapar en la moto en la que se transportaba cuando circulaba en el tramo carretero Xcabil-Saban, vía estatal Dziuché entronque a Tihosuco.