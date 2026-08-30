Sufre familia accidente al impactar su auto contra una camioneta en la colonia Ejido de Playa del Carmen

Momentos de angustia vivió una familia que circulaba a bordo de un automóvil Chevrolet Aveo, luego de que una camioneta dedicada a la venta de hielo presuntamente se atravesara a su paso y provocara un aparatoso accidente en calles de la colonia Ejido.

El percance ocurrió cuando el conductor de la camioneta transitaba sobre la calle 7 Sur y, al intentar incorporarse a la avenida 90, presuntamente realizó la maniobra sin tomar las debidas precauciones, invadiendo la trayectoria del Aveo que circulaba con preferencia.

El impacto tomó por sorpresa a los ocupantes del automóvil particular, quienes terminaron llevándose tremendo susto. Algunos integrantes de la familia sufrieron golpes leves como consecuencia de la colisión, aunque afortunadamente ninguno presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Tras el encontronazo, la situación se tornó todavía más tensa cuando el conductor de la camioneta se retiró momentáneamente del lugar. Sin embargo, posteriormente regresó y explicó que había acudido a buscar su cartera y a ver a su hija, quien se encontraba en una tienda cercana.

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Con la llegada de las autoridades, el hombre volvió al sitio del accidente y manifestó su intención de hacerse responsable de los daños ocasionados. Trascendió que la camioneta pertenece a una empresa dedicada a la venta de hielo y que presuntamente cuenta con seguro, por lo que se esperaba que la aseguradora interviniera para cubrir los daños correspondientes.

Elementos de las autoridades tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias para determinar cómo ocurrió la colisión y deslindar responsabilidades.

Mientras se efectuaban las actuaciones, la circulación en la zona presentó afectaciones momentáneas debido a la presencia de las unidades involucradas. Por fortuna, el accidente no pasó de un fuerte susto, algunos golpes leves y daños materiales.