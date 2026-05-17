Vinculan a proceso a dos sujetos en Cancún por delitos de abuso sexual y violación contra menores

Dos hombres fueron vinculados a proceso por su probable participación en delitos de índole sexual en agravio de menores de edad, en casos independientes presentados ante jueces de control en este municipio. La autoridad judicial determinó que los datos de prueba expuestos fueron suficientes para abrir los procesos penales correspondientes y ordenar la medida cautelar de prisión preventiva.

El primer procesado, identificado como Hamlet “N”, enfrenta cargos por presuntos abusos sexuales en contra de dos niñas. Los hechos que derivaron en su captura ocurrieron en un complejo habitacional de la Supermanzana 251, específicamente sobre la calle Isla Galápagos.

De acuerdo con los señalamientos de los habitantes de la zona, el imputado realizó actos obscenos frente a las dos menores, quienes se encontraban dentro de su departamento. Testigos afirmaron que el hombre las amenazó con ingresar por la fuerza al inmueble si no lo observaban.

Tras ser asegurado y presentado ante el Juez de Control, se determinó abrir el proceso en su contra y se le dictó la medida de prisión preventiva por una temporalidad de dos años. Posterior a este mandato, residentes del mismo sector acudieron a formalizar nuevas denuncias por conductas similares, señalando que el sujeto reincidía de manera frecuente en este tipo de actos de exhibicionismo frente a las mujeres de la comunidad.

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En un caso distinto, un Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Eduardo Iván “N”, señalado por su presunta responsabilidad en el delito de violación en agravio de otra menor de edad de identidad reservada.

Las indagatorias ministeriales establecen que las agresiones ocurrieron de manera continuada durante un periodo de tres años, iniciando cuando la víctima tenía 7 años y prolongándose hasta que cumplió los 10 años. Según el expediente, el imputado se valió del vínculo de cercanía familiar que mantenía con la menor para perpetrar los ataques de forma reiterada.

Ante los elementos probatorios exhibidos en la audiencia, el juzgador ratificó la vinculación a proceso y ordenó que el imputado permanezca bajo la medida cautelar de prisión preventiva por un lapso de dos años, o bien, el tiempo que se extienda el desarrollo del procedimiento judicial en su contra.