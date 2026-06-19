Intento de asalto en la Supermanzana 311 de Cancún deja dos lesionados: víctima y agresor

Un residente de la Supermanzana 311 resultó herido por un disparo en un aparente intento de asalto, pero logró defenderse y presuntamente lesionó con un machete al presunto delincuente; ambos recibieron la atención de paramédicos y fueron trasladados al Hospital General.

Las corporaciones policíacas activaron el Código Rojo, alrededor de las 20:00 horas de este viernes, por el reporte de una agresión a balazos en el cruce de las calles Venus y Naranjo, a una cuadra de distancia de la avenida Prolongación La Luna.

Los primeros reportes señalaron que el agraviado sufrió un intento de asalto, cuando estaba llegando a su vivienda, ubicada en una calle de terracería, en una zona de terrenos residenciales, cerca del cruce de las avenidas Prolongación La Luna y Huayacán.

En ese momento, el presunto asaltante lo interceptó en una motocicleta y lo amagó con un arma de fuego, para exigirle sus pertenencias.

Sin embargo, el agraviado opuso resistencia y recibió un disparo, pero en el forcejeó logró defenderse con un machete y propinó heridas al agresor, con lo que ambos terminaron lesionados.

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Ante el reporte de este caso de violencia, elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar y solicitaron los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron en dos ambulancias para brindar los primeros auxilios a los lesionados.

El presunto asaltante fue trasladado en una ambulancia al Hospital General, bajo la custodia de elementos de la Policía Estatal, ya que se encuentra en calidad de detenido. En otra unidad de emergencia fue llevado el agraviado al mismo nosocomio.

Elementos de la Policía Estatal acordonaron la calle de terracería donde ocurrieron los hechos y posteriormente arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar con las investigaciones y el aseguramiento de los indicios.

En el lugar, los agentes ministeriales encontraron un casquillo y la motocicleta que utilizó el presunto responsable para intentar cometer el atraco frente al domicilio de la víctima. Al lugar arribaron especialistas de la Dirección de Servicios Periciales para el levantamiento de los indicios.