Vecinos de la SM 528 de Cancún denuncian serie de asaltos por sujetos en motocicleta: VIDEO

Habitantes del fraccionamiento Andalucía, en la Supermanzana 528, difundieron videos captados por cámaras de vigilancia para alertar sobre la presencia de asaltantes que se desplazan en motocicleta y que, aseguran, han intentado interceptar a personas que caminan solas durante la noche.

En las grabaciones se observa a un joven caminando por una de las calles del fraccionamiento cuando una motocicleta se aproxima; de acuerdo con vecinos, el joven logró evitar el asalto al percatarse de la situación y alejarse rápidamente.

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A través de grupos vecinales, los residentes pidieron extremar precauciones, evitar caminar distraídos con el teléfono celular o audífonos y, principalmente, no enviar a menores de edad solos a las tiendas durante la noche.

Señalaron que los hechos se han registrado en calles cercanas a un establecimiento Six y en vialidades cerradas del fraccionamiento, por lo que notificaron a las autoridades y solicitaron mayor presencia policial.

La preocupación ocurre en un contexto en el que los robos cometidos por sujetos que utilizan motocicletas han sido denunciados en distintos puntos de Cancún.

Hace apenas unas semanas, dos turistas extranjeras fueron asaltadas por hombres armados que viajaban en motocicletas cuando caminaban por calles de la Supermanzana 29, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad y generó indignación por la violencia empleada. Aunque días después se anunció la detención de integrantes de una banda dedicada a este tipo de robos, los asaltos continúan.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a mayo de este año se reportaron 564 robos a transeúnte, con un promedio de 112.5 casos por mes, de los cuales 203 fueron con violencia, sin considerar la cifra negra.

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Además, vecinos de las Supermanzanas 23, 27 y 29 han reportado robos e intentos de asalto con un modus operandi similar, en el que los delincuentes aprovechan la movilidad de las motocicletas para acercarse rápidamente a las víctimas y huir en segundos.

Aunque las autoridades han implementado operativos de revisión de motocicletas en distintos puntos de la ciudad, habitantes consideran que deben reforzarse, ya que continúan los reportes en diversas colonias y fraccionamientos.

Los vecinos de Andalucía hicieron un llamado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para incrementar los patrullajes preventivos en la zona y atender las denuncias antes de que ocurra un hecho de mayores consecuencias.