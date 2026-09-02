¡Se salvan 40 pasajeros! Sobrecalentamiento en el motor provocó incendio de un autobús en la carretera federal 307

Un autobús de pasaje que circulaba sobre la 307 mismo en la que viajaban 40 personas salvaron sus vidas de manera milagrosa al incendiarse el autobús en la que se transportaban. Todo parece indicar que la unidad presento un sobrecalentamiento en zona de motores para incendiarse y quedar reducido en chatarra.

Los hechos se registraron la madrugada de este miércoles a la altura del kilómetro 198 + 00 de la carretera federal 307 Reforma Agraria – Puerto Juárez, tramo Felipe Carrillo Puerto – Tulum, a la altura del poblado de Cecilio Chí, al ser reportado el incendio de un autobús de pasaje que tenia como destino el norte de la entidad y antes de llegar termino incendiándose.

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Al lugar hicieron acto de presente de elementos de la Guardia Nacional quienes se encargaron de realizar los trabajos periciales necesarios y mas tarde una grúa se encargó de realizar las maniobras necesarias para rescatar la estructura metálica del autobús completamente siniestrada.

Trascendió que los ocupantes de la unidad pudieron salvar sus vidas luego de percatarse de la presencia de humo por lo que de inmediato abandonaron la unidad para ponerse a salvo sus vidas, y mas tarde abordar otro camión para que sean trasladados a su destino.

Para evitar otro accidente aun mayor, las autoridades federales tuvieron que restringir el cruce de vehículos por ese tramo, mientras se realizaba las maniobras necesarias para ser retirado la unidad y colocarlo sobre la grúa para que sea trasladado al corralón federal para las diligencias correspondientes