¿Dónde enterrarán a sus muertos? Panteón de Kantunilkín opera al límite con más de 500 tumbas

El panteón municipal de Kantunilkín está a punto de colapsar debido a que las dos últimas administraciones no han atendido que hay una saturación crítica, ya que opera al límite con más de 500 tumbas, cifra que se elevó durante la contingencia sanitaria, y deja apenas entre cuatro y seis espacios disponibles en zonas específicas, a pesar de que en la gestión pasada el Cabildo aprobó, en su trigésima novena sesión ordinaria, dar seguimiento a la ampliación, obra que quedó inconclusa con una barda perimetral frontal sin laterales, mientras que el actual Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas descarta cualquier proyecto de ampliación o construcción de un nuevo cementerio en este año.

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La problemática del camposanto, ubicado en la cabecera municipal, se ha agudizado con el paso de los años. Aunque durante la gestión anterior se aprobó ampliar el camposanto, los trabajos se limitaron a la construcción de la barda frontal, dejando pendientes los costados y sin una inversión transparente o un proyecto ejecutivo consolidado. En su momento, el exalcalde argumentó que la reubicación o construcción de un nuevo cementerio se frenó por la falta de recursos y por la negativa del ejido de Kantunilkín, el cual cotizaba los terrenos en alrededor de un millón de pesos por hectárea, una negociación que además quedó bloqueada por el prolongado divisionismo interno entre dos grupos ejidales.

A esta parálisis administrativa se suma la falta de continuidad de la actual administración municipal. Nely Valdés, directora de Obras Públicas, al inicio de la actual administración confirmó que no hay ningún proyecto ni antecedente formal de ampliación en los archivos, y el tema tampoco ha sido tomado en cuenta en el presupuesto de este año.

El regidor comisionado a Obras Públicas, Jorge Luis Rivero, quien se desempeñara como director de Planeación en la pasada administración, admitió haber recibido en su momento una notificación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sugiriendo la reubicación del cementerio debido a que la mancha urbana lo ha dejado en una zona céntrica, lo que representa un riesgo sanitario potencial.

Sin embargo, pese a tener pleno conocimiento, el funcionario no ha presentado ninguna propuesta ante el Cabildo y ha evitado responder a los llamados para fijar postura. No se logró contactar a la actual directora de Planeación para saber sobre la existencia de dicho exhorto del Coneval al Ayuntamiento.

JGH