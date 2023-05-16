¿Cómo entrar a los túneles secretos en el Centro de Mérida?

En el Centro Histórico de Mérida existen historias y lugares secretos que no están a la vista de todos y sobre los que se han creado leyendas y relatos, como el caso de los túneles o pasadizos escondidos en el corazón de la ciudad. En Por Esto! te contamos todo sobre este enigmático y poco conocido lugar de la ciudad blanca.

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Se trata de un sistema de comunicación subterránea que unía edificios e iglesias principales en el primer cuadro de la ciudad que se construyeron en la época posterior al virreinato que solo aprovecharon los que ya tenían construidos los antiguos mayas que habitaban la zona.

Otros relatos narran que los subterráneos fueron construidos para que las monjas enclaustradas no tuviesen contacto con el mundo exterior y también se decía que uno de los pasadizos iba de la Iglesia de Monjas (calle 64 x 63) a la Catedral y también conectaba al convento de San Francisco el Grande.

Pero pese a lo arraigados que pueden estar estos mitos en la mente de las personas, esta idea de que la iglesia de Monjas y la Catedral se comunican a través de un pasadizo, los datos arqueológicos contradicen estas historias, pues por muy popular que sea el mito, eso no lo hace cierto, parafraseando al antropólogo y arqueólogo, Sergio Grosjean.

¿Cómo entrar para conocer los túneles?

La entrada a este tramo subterráneo se encuentra debajo del estacionamiento de la famosa Casa de Cárdenas o Casa de los ladrillos, donde hoy está Plaza Diamante (calle 62 x 65) a espaldas de lo que fue el bar Yanal Luum (bajo la tierra) lo que alimentó la creencia de la existencia de una línea imaginaría entre Monjas y la Catedral.

"Estas ideas no resistieron la fuerza de las evidencias, ya que cuando se hicieron los trabajos de excavación para instalar las tuberías destinadas al servicio del agua potable no apareció la supuesta vía subterránea", asegura Grosjean.

Durante 10 años y hasta antes de la Pandemia de COVID-19 este lugar se encontraba abierto al público en donde se ofrecía un recorrido histórico-teatral del grupo 'Noche de leyendas', pero que actualmente ya no hay acceso a los visitantes.

Túnel de Maní a Mérida

Otro de los mitos que se han creado a través de estos túneles cuenta que existe uno que recorre una distancia de casi 100 kilómetros y que se alarga del Convento de San Miguel Arcángel de Maní y llegaba hasta la iglesia de Monjas en Mérida.

En 1982 se realizó una exploración en ese estrecho pasadizo y cuando se intentó avanzar no fue posible seguir, pues se encontraba rellenado con escombro. Al preguntar a los habitantes del municipio, aseguraron que fue tapado para evitar que niños entren a jugar y se pierdan.

Muchos temían a que los niños se extraviaran en ese largo camino que llegaba hasta la capital yucateca. Nunca se comprobó la existencia real de este túnel.

Sobre el origen y la naturaleza de estos pasadizos secretos en Mérida, algunas hipótesis apuntan a que estos espacios sirvieron de depósitos de alimentos, licores y variadas pertenencias de sus antiguos habitantes. Con el paso del tiempo fueron abandonados e incluso sirvieron como drenaje de aguas residuales.

AA