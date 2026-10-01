¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este jueves 1 de octubre? Procivy alerta por posibles tormentas HOY

Protección Civil Yucatán (Procivy) informó que este jueves 1 de octubre continuarán las lluvias moderadas y fuertes en distintos municipios del estado, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, principalmente después del mediodía.

Las condiciones se deben al aporte de humedad generado por una circulación de baja presión en niveles medios y altos de la atmósfera, además del ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y el calentamiento diurno.

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¿Dónde lloverá en Yucatán este jueves 1 de octubre?

Las lluvias más fuertes se prevén después del mediodía en municipios del oriente de Yucatán, mientras que durante la tarde las precipitaciones se extenderán hacia otras regiones del estado.

Procivy señaló que se esperan lluvias moderadas y fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, en Tizimín, Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul, Cuncunul, Chikindzonot y sus alrededores.

Las precipitaciones también se extenderán hacia municipios del centro, como Izamal y Sotuta; en el suroeste, hacia Tekax; y en el noroeste, hacia Mérida y municipios aledaños, donde la lluvia se registrará después de las 15:00 horas.

En Mérida y otras localidades del noroeste del estado tampoco se descarta que se presente lluvia ligera durante la noche.

¿A qué hora lloverá en Mérida y otros municipios?

Para Mérida y municipios aledaños, Procivy prevé que las precipitaciones se presenten después de las 15:00 horas.

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En el oriente de Yucatán, las lluvias moderadas y fuertes se esperan después del mediodía y podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento.

Temperaturas de hasta 38 grados en Yucatán

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará muy caluroso durante este jueves 1 de octubre. En el interior del estado se pronostican temperaturas máximas de entre 34 y 38 grados Celsius.

En la zona costera de Yucatán, las temperaturas máximas se mantendrán en un rango de 32 a 34 grados Celsius, por lo que prevalecerá el ambiente caluroso durante el día.

¿Cómo estará el viento y el oleaje en Yucatán?

Durante la mañana, el viento predominará del este y sureste, mientras que por la tarde cambiará al noreste, con velocidades de entre 15 y 30 kilómetros por hora.

En las zonas donde se presenten lluvias, las rachas de viento podrían superar los 60 kilómetros por hora, por lo que podrían registrarse condiciones adversas de manera puntual durante las tormentas.

En el litoral yucateco se espera un oleaje de 1 a 2 metros de altura.

Ante la presencia de lluvias y actividad eléctrica, se recomienda tomar precauciones al conducir, especialmente en carreteras y vialidades donde pueda reducirse la visibilidad o presentarse acumulación de agua.