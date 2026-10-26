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Yucatán / Mérida

Confirman denuncia contra la persona que hirió a la perrita Blanqui en la colonia Bojórquez de Mérida

Un vecino de la colonia Bojórquez de Mérida habría herido a Blanqui luego de escaparse de su domicilio junto a Oso.

Por Alejandro Febles

26 de oct de 2026

1 min

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Blanqui requirió suturas tras ser lesionada por un vecino
Blanqui requirió suturas tras ser lesionada por un vecino / Especial

Dando seguimiento al nuevo ingreso de los perros Oso y Blanqui al Centro Municipal de Atención Animal, el titular de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal, Raúl Escalante, dio a conocer que interpondrán una denuncia en contra de la persona que hirió a Blanqui la semana pasada.

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El funcionario detalló que tras escapar de su domicilio, los dos animales salieron a las calles y ahí fue donde un vecino habría lastimado a Blanqui, causándole una herida que requirió suturas.

Siguiendo los protocolos de atención, la UMABA ya se encuentra elaborando el expediente y reuniendo los testimonios para presentar una denuncia formal ante la FGE, quienes serán encargados de tomar cartas en el asunto.

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Respecto al regreso de Oso y Blanqui al CEMAA por solicitud de su dueño, Escalante apuntó que los animales se encuentran bien y entrarán en un proceso para ver si es posible darlos en adopción.

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