Confirman denuncia contra la persona que hirió a la perrita Blanqui en la colonia Bojórquez de Mérida

Dando seguimiento al nuevo ingreso de los perros Oso y Blanqui al Centro Municipal de Atención Animal, el titular de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal, Raúl Escalante, dio a conocer que interpondrán una denuncia en contra de la persona que hirió a Blanqui la semana pasada.

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El funcionario detalló que tras escapar de su domicilio, los dos animales salieron a las calles y ahí fue donde un vecino habría lastimado a Blanqui, causándole una herida que requirió suturas.

Siguiendo los protocolos de atención, la UMABA ya se encuentra elaborando el expediente y reuniendo los testimonios para presentar una denuncia formal ante la FGE, quienes serán encargados de tomar cartas en el asunto.

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Respecto al regreso de Oso y Blanqui al CEMAA por solicitud de su dueño, Escalante apuntó que los animales se encuentran bien y entrarán en un proceso para ver si es posible darlos en adopción.