Yucatán tendrá un amanecer fresco este lunes; temperaturas bajarán hasta los 16 grados

El amanecer de este lunes 26 de octubre traerá un ambiente fresco en varias zonas de Yucatán, principalmente en el sur y suroeste del estado, donde las temperaturas mínimas podrían descender hasta los 16° C grados Celsius durante las primeras horas del día, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Entre las 4:00 y las 6:00 de la mañana se esperan valores de entre 16 y 18 °C en esas regiones, con registros puntuales cercanos a los 16.3°. En gran parte del interior del estado, las mínimas oscilarán entre 18 y 20°, mientras que en la franja costera se prevén temperaturas de 21 a 23°.

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Ante estas condiciones, se recomienda a quienes salgan de casa durante las primeras horas llevar una prenda de abrigo ligero, especialmente para proteger a niñas, niños y personas adultas mayores de los cambios de temperatura.

En Mérida, el termómetro marcará alrededor de 21 °C al amanecer, mientras que durante la tarde la temperatura máxima alcanzará los 33 grados. Aunque las primeras horas del lunes serán ligeramente frescas, el ambiente se tornará caluroso conforme avance el día.

En otros puntos del estado también se esperan contrastes entre la mañana y la tarde. En Progreso, las temperaturas oscilarán entre 18 y 33°; en Tekax, entre 19 y 31°, y en Tizimín, entre 21 y 30° C.

Por su parte, Valladolid registraría una mínima de 17° y una máxima de 33°, con posibilidad de lluvias y actividad eléctrica en algunos sectores.

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Además del amanecer fresco, se prevé probabilidad de chubascos en Yucatán debido al transporte de humedad procedente del sureste de Estados Unidos, en combinación con la presencia de una vaguada térmica en la región.

El pronóstico indica que el ambiente será caluroso durante el día y templado por la noche. Asimismo, se esperan vientos dominantes del noreste y noroeste, con velocidades de entre 15 y 25 kilómetros por hora y posibles rachas superiores a los 40 kilómetros por hora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios en las condiciones meteorológicas.