Comercios de Yucatán venden más, pero el crecimiento no se refleja en empleos

En agosto, los comercios al por menor de Yucatán elevaron sus ingresos reales 3.8% frente al mismo mes del 2025, casi cinco veces el ritmo al que crecieron sus plantillas: 0.8%. Según la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) del Inegi, publicada el 21 de octubre, el estado superó el promedio nacional en ventas (3.3%) y empató en empleo (0.8%). En remuneraciones, en cambio, se quedó atrás: 3.7% anual, contra 4.7% del país.

La cifra no habla de despidos, pero sí de un patrón: el comercio vende más sin que ese dinamismo se convierta, al mismo paso, en puestos de trabajo ni en mejores pagos. Y cuando faltan días para el Hanal Pixán, y semanas para la Feria Xmatkuil y el Buen Fin, el sector llega a su temporada alta con una expectativa de ventas, pero sin una estimación de cuánto dejará.

Cinco meses con la misma fotografía

Agosto no es un caso aislado. Con los boletines mensuales de la EMEC, la serie de Yucatán muestra ingresos reales de 3.7% en marzo, 5.2% en abril, 3.1% en junio, 2.4% en julio y 3.8% en agosto. Mientras tanto, el personal ocupado osciló entre 0.7% y 0.9% en marzo y abril, cayó 0.4% en junio, subió 0.6% en julio y 0.8% en agosto.

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Es decir, el comercio minorista creció en cada mes revisado, pero la plantilla nunca pasó de 0.9%. La desaceleración frente al 5.2% de abril es real; sin embargo, agosto (3.8%) está por encima de junio y de julio, así que la lectura de “crecimiento en moderación” necesita matices: la senda no es una línea recta, sino un zigzag.

El Inegi aclara que sus cifras son preliminares y pueden revisarse. También conviene recordar qué mide la encuesta: ingresos, personal ocupado, compras y remuneraciones de empresas comerciales. Entre ellas hay desde tiendas de abarrotes y supermercados hasta farmacias, ferreterías, ropa, muebles, vehículos, combustibles y ventas a distancia, rubro que a escala nacional creció 17.6% en ingresos en agosto.

Sueldos que suben, pero menos que en el país

Las remuneraciones medias reales, que descuentan la inflación, subieron 3.7% en Yucatán. Es decir, hubo mejora del poder adquisitivo del personal, aunque a un punto de distancia del promedio nacional (4.7%). La brecha no es nueva: en abril, el estado registró 6.0% frente a 7.0% nacional; en junio, 3.5% contra 5.2%; en julio, 7.5% contra 8.3%.

Lo que sí llama la atención es la volatilidad. El salto de 7.5% en julio a 3.7% en agosto ocurrió también en el promedio del país (de 8.3% a 4.7%), por lo que no parece un fenómeno local. El Inegi no ofrece una explicación en el boletín; podrían influir efectos de comparación con el 2025, aunque eso es sólo una hipótesis. Lo cierto es que, en los meses con cifra revisada, Yucatán no alcanzó el ritmo nacional.

Las mercancías compradas para su reventa crecieron 3.4% en Yucatán, frente a 2.6% en el país. Es una señal de que los negocios siguen abasteciéndose, lo que suele anticipar expectativas de venta, aunque no las garantiza.

La Península, con diferencias mínimas

Quintana Roo registró 3.7% en ingresos y Campeche 3.1%; en personal ocupado, ambos avanzaron 0.9%, una décima por encima de Yucatán. En remuneraciones, Yucatán (3.7%) superó a Quintana Roo (3.4%) y a Campeche (3.3%), pero los tres quedaron debajo del 4.7% nacional.

Yucatán encabeza la región en ventas por solo una décima sobre Quintana Roo, una diferencia que difícilmente puede considerarse una ventaja. En compras para reventa, Yucatán también lidera: 3.4%, contra 2.9% y 2.3%.

Lo que viene: tres fechas y ninguna estimación

El presidente de la Canaco Servytur de Mérida, José Enrique Molina Casares, dijo que el comercio organizado espera vender más con las compras del Janal Pixán, la Feria Yucatán Xmatkuil y el Buen Fin, pero que todavía no cuenta con una cifra del movimiento económico del Día de Muertos.

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Confía en superar el año pasado, por la demanda de ingredientes para el tradicional pib, artículos de decoración y materiales para las celebraciones escolares.

La Feria Xmatkuil se realizará del 6 al 29 de noviembre, 24 días de espectáculos, gastronomía y exposiciones. El Buen Fin, en su edición 16, durará cinco días, del 13 al 17 de noviembre.

El sorteo del SAT será el 4 de diciembre con una bolsa de 500 millones de pesos, 400 millones para consumidores y 100 millones para negocios; el premio mayor para un comercio es de 260 mil pesos, y los negocios deben registrarse a más tardar el 12 de noviembre. Para participar, los consumidores deben pagar con tarjeta y gastar al menos 250 pesos en un establecimiento registrado.

Molina Casares reconoció que la cámara no tiene un registro propio de cuántos negocios yucatecos participaron en la edición anterior.

En el 2025 había dicho que unos 15 mil negocios estaban afiliados a la Canaco y que sus afiliados reportaron hasta 50% más de clientes en esos cinco días; la derrama de diciembre fue estimada en 17 mil millones de pesos. Son proyecciones y reportes de la propia cámara, no resultados medidos.

Por ahora, la temporada tiene fechas, premios y expectativas, pero no cálculo. Será el Inegi, con los datos de octubre y noviembre, el que diga si esa afluencia llegó a las plantillas y a los salarios, o sólo a las cajas registradoras.