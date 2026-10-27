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Nueva dispersión de pagos de los programas Juventudes y Mujeres Renacimiento en Yucatán inicia este 30 de octubre

La Secretaría de Bienestar de Yucatán informó sobre los pagos de los programas Juventudes Renacimiento y Mujeres Renacimiento.

Por Redacción Por Esto!

27 de oct de 2026

1 min

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Iniciarán los pagos de los programas Mujeres Renacimiento y Juventudes Renacimiento
Iniciarán los pagos de los programas Mujeres Renacimiento y Juventudes Renacimiento / Especial

Los beneficiarios de los programas Juventudes Renacimiento y Mujeres Renacimiento en Yucatán podrán consultar la disponibilidad de su apoyo correspondiente al bimestre septiembre-octubre a partir de este viernes 30 de octubre, informó la Secretaría de Bienestar del estado.

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De acuerdo con la dependencia estatal, los recursos comenzaron a ser dispersados para las personas inscritas en estos programas, aunque el proceso se llevará a cabo de manera gradual, por lo que se pidió a las y los beneficiarios mantenerse atentos a sus cuentas bancarias.

Cabe señalar que el programa Juventudes Renacimiento para estudiantes de universidad, así como de Mujeres Renacimiento para madres autónomas, otorgan un apoyo económico de $3,000 pesos bimestrales.

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La Secretaría de Bienestar de Yucatán señaló que la entrega de estos apoyos busca fortalecer la economía y el bienestar de las juventudes y mujeres del estado, garantizando que los recursos lleguen de manera directa y oportuna a quienes forman parte de los programas.

Asimismo, recordó que no es necesario realizar trámites adicionales para recibir el depósito, por lo que las personas beneficiarias deberán revisar periódicamente sus cuentas para confirmar la llegada del apoyo correspondiente.

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