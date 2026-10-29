Lluvias ligeras por la mañana y ocasionalmente fuertes al mediodía: así estará el clima en Yucatán este jueves

El pronóstico del tiempo para Yucatán prevé lluvias desde las primeras horas de este jueves, con precipitaciones que avanzarán de la zona costera hacia municipios del centro, oriente y sur del estado. Por la tarde, el ambiente será caluroso, con temperaturas máximas de hasta 36 °C.

La presencia de lluvias estará asociada al ingreso de humedad generado por una circulación de baja presión localizada sobre el canal de Yucatán, fenómeno que favorecerá precipitaciones de distinta intensidad a lo largo de la mañana y el mediodía.

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¿En qué municipios de Yucatán lloverá hoy?

Durante la mañana se esperan lluvias ligeras a moderadas en la zona costera. Entre las 9:00 de la mañana y el mediodía, las precipitaciones podrían extenderse a Motul, Izamal, Temax, Mérida, Umán, Hunucmá, Sotuta, Tekit y Tekax.

Al mediodía, las lluvias podrían ser ocasionalmente fuertes en Izamal, Valladolid y municipios del sur de Yucatán, por lo que se recomienda tomar precauciones durante los traslados y mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas.

Ambiente caluroso

La jornada comenzará con un ambiente fresco y temperaturas de entre 15 y 24 °C. Durante la tarde, el calor aumentará y las máximas alcanzarán de 30 a 32 °C en la costa y el norte del estado.

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En municipios del centro y sur de Yucatán, los termómetros podrían marcar entre 34 y 36 °C, pese a la probabilidad de lluvias en algunas zonas.

Viento y oleaje en la costa yucateca

El viento predominará del noroeste, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h en la costa. Además, se espera oleaje de uno a dos metros de altura en el litoral del estado.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población considerar los horarios previstos de lluvia para sus actividades al aire libre y a quienes realicen actividades marítimas mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.