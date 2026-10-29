Reacomodo en el Congreso de Yucatán: una diputada regresa, dos se integrarán al gabinete y sus suplentes ocupan las curules

Los movimientos políticos rumbo a las elecciones del 2027 provocaron nuevos reacomodos en el Congreso de Yucatán, donde ayer dos diputadas solicitaron licencia para incorporarse al gabinete del gobernador Joaquín Díaz Mena, mientras una tercera regresó a su curul después de renunciar a la Secretaría de Bienestar para buscar una candidatura en Mérida.

Durante una sesión extraordinaria, la LXIV Legislatura aprobó por unanimidad las licencias por tiempo ilimitado de Aydé Verónica Interián Argüello, representante del Distrito XX, y Maribel del Rosario Chuc Ayala, del Distrito XVI, quienes asumirán la titularidad de las secretarías de Bienestar y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, respectivamente.

Sus lugares fueron ocupados por las diputadas suplentes Mayra Guadalupe Nah Dzul y Denisse Rubí Polanco Chacón, quienes rindieron el compromiso constitucional ante el Pleno para incorporarse a los trabajos legislativos.

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Nah Dzul sustituyó a Interián Argüello, mientras que Polanco Chacón asumió la representación del distrito que dejó Chuc Ayala.

Ambas legisladoras fueron designadas por el Gobernador para integrarse a su equipo de trabajo a partir del próximo 1 de noviembre, como parte de los cambios en dependencias estatales cuyos anteriores titulares dejaron sus cargos en medio de las aspiraciones políticas para los comicios del próximo año.

Interián Argüello estará al frente de la Secretaría de Bienestar, en sustitución de Claudia Estefanía Baeza Martínez, quien anunció su separación de esa dependencia el pasado 19 de octubre.

Por su parte, Chuc Ayala encabezará la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, cargo que dejó Mirna Alejandra Manzanilla Romero, quien también busca participar en el proceso electoral de 2027.

En la misma sesión, el Congreso formalizó la reincorporación de Baeza Martínez, quien había solicitado licencia desde marzo para integrarse al gabinete estatal.

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La legisladora comunicó mediante un oficio su decisión de dar por concluida la separación temporal de sus funciones. A diferencia de las dos licencias aprobadas, su reincorporación únicamente requirió que el Pleno se diera por enterado.

Baeza Martínez dejó la Secretaría de Bienestar para participar en el proceso interno de Morena por la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Mérida, posición relacionada con la definición de las candidaturas del partido para las próximas elecciones.

Entre los participantes en ese proceso también figura Liborio Vidal Aguilar, aunque Morena todavía deberá definir sus postulaciones mediante los mecanismos internos correspondientes.

Los cambios fueron presentados durante la sesión encabezada por la presidenta de la Mesa Directiva, Naomi Raquel Peniche López, quien dio cuenta de las solicitudes y de la comunicación de reincorporación.

Con estos movimientos, dos suplentes asumieron funciones legislativas, otras dos representantes populares se separaron del Congreso para incorporarse al Poder Ejecutivo y Baeza Martínez recuperó su escaño.

Los reacomodos forman parte de una serie de modificaciones en la administración estatal relacionadas con las aspiraciones políticas de funcionarios y legisladores ante el proceso electoral del 2027.