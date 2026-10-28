Temperaturas de hasta 35 grados y lluvias dispersas marcarán el clima en Yucatán este miércoles

El ingreso de aire marítimo tropical proveniente del Golfo de México y el Mar Caribe favorecerá lluvias ligeras y dispersas en Yucatán durante este miércoles, informó Protección Civil del estado (Procivy).

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De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían presentarse entre las 10:00 de la mañana y el mediodía en los municipios costeros, así como en localidades del centro y noroeste, incluida la ciudad de Mérida. A partir de las 13:00 horas, las lluvias podrían extenderse hacia el suroeste de la entidad.

¿Cómo estará el clima en Yucatán?

Durante la mañana se espera un ambiente fresco, con temperaturas de entre 17 y 24 °C. Sin embargo, por la tarde predominará el calor, con temperaturas máximas de 28 a 30 °C en la zona costera y de 31 a 35 °C en los municipios del interior del estado.

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En cuanto a las condiciones del viento, este soplará del noreste con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h en la costa.

Asimismo, Procivy prevé oleaje de entre 1 y 1.5 metros de altura en el litoral yucateco, por lo que las condiciones marítimas deberán tomarse en cuenta para las actividades en la costa.