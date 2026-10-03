Asaltan y agreden a mujer de la tercera edad en su tienda de abarrotes en Tekax

Momentos de terror y rabia vivió una mujer de la tercera edad la mañana de ayer, luego de ser violentamente agredida y despojada de las ganancias de su negocio por un par de delincuentes que irrumpieron en su establecimiento.

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Los hechos se registraron alrededor de las 7:00 horas, en una tienda de abarrotes denominada El Retiro, ubicada sobre la calle 46 entre 41 y 43, de la colonia Centro.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta las afueras del establecimiento y se estacionaron. Aprovechando la poca afluencia de personas a esa hora de la mañana, uno de ellos descendió del vehículo e ingresó al negocio.

Sin mediar palabra, el sujeto atacó físicamente a la propietaria, una mujer de la tercera edad, para impedir que pudiera pedir ayuda.

Posteriormente, el delincuente se apoderó de la caja registradora, en la que se encontraba el dinero de las ventas, y salió rápidamente del inmueble para abordar nuevamente la motocicleta, donde su cómplice lo esperaba con el motor encendido.

Ambos sujetos emprendieron la fuga a gran velocidad con rumbo desconocido, llevándose consigo el dinero producto de las ventas del pequeño negocio.

Vecinos y personas que se encontraban cerca del lugar auxiliaron a la víctima al percatarse del violento atraco y solicitaron la presencia de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, implementaron un operativo de búsqueda por la zona para tratar de localizar a los responsables.

Asimismo, se revisaron las cámaras de videovigilancia del establecimiento y de los alrededores, con el objetivo de obtener imágenes que permitan identificar a los presuntos asaltantes.

A pesar de la agresión, la mujer de la tercera edad resultó sin lesiones de gravedad.

JGH