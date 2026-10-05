Beca Rita Cetina en Yucatán: conoce qué día depositan los mil 900 pesos en octubre 2026 para alumnos de secundaria

Las familias de Yucatán que reciben la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundarias públicas ya pueden consultar el calendario oficial de pagos correspondiente a octubre de 2026.

El depósito forma parte del primer periodo de pago del ciclo escolar 2026-2027 y se realizará de acuerdo con la primera letra del apellido de la persona titular de la tarjeta del Banco del Bienestar.

De acuerdo con el calendario publicado por el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, los depósitos comenzaron este lunes 5 de octubre y continuarán hasta el viernes 16 de octubre.

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¿Cuánto depositan de la Beca Rita Cetina en octubre?

El apoyo de la Beca Rita Cetina para secundaria contempla un depósito de 1,900 pesos bimestrales por familia, además de 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria que forme parte de la misma familia beneficiaria.

El programa está dirigido a estudiantes de primero, segundo y tercer grado de secundaria inscritos en escuelas públicas.

El dinero se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar de la persona titular del apoyo.

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en octubre 2026

Las familias beneficiarias en Yucatán pueden identificar su fecha de depósito de acuerdo con la primera letra del apellido del titular de la tarjeta:

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Lunes 5 de octubre: A y B.

A y B. Martes 6 de octubre: C.

C. Miércoles 7 de octubre: D, E y F.

D, E y F. Jueves 8 de octubre: G.

G. Viernes 9 de octubre: H, I, J, K y L.

H, I, J, K y L. Lunes 12 de octubre: M.

M. Martes 13 de octubre: N, Ñ, O, P y Q.

N, Ñ, O, P y Q. Miércoles 14 de octubre: R.

R. Jueves 15 de octubre: S.

S. Viernes 16 de octubre: T, U, V, W, X, Y y Z.

El calendario concluye el viernes 16 de octubre, cuando corresponde el depósito a los titulares cuyo apellido comienza con T, U, V, W, X, Y o Z.