¿Quién es Víctor Rejón Cruz, primer yucateco en ganar un Premio Ariel?

El cineasta Víctor Rejón Cruz se convirtió en el primer yucateco en obtener un Premio Ariel como director, gracias al cortometraje documental Las voces del despeñadero, que codirigió con Irving Serrano y retrata la vida de los clavadistas de La Quebrada, en Acapulco, Guerrero. La producción, realizada durante 2023, recibió el reconocimiento en la categoría de cortometraje documental.

La Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) felicitó al director originario de Progreso y colaborador de la dependencia por el reconocimiento obtenido durante la 68.ª entrega de los Premios Ariel, organizados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc).

Rejón Cruz señaló que este premio representa el logro más importante de su trayectoria y uno de los momentos más significativos del recorrido que ha tenido la producción desde su estreno.

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El cineasta recordó que la realización del documental le ha dejado numerosas satisfacciones, desde la oportunidad de apoyar a personas de Acapulco después del paso del huracán hasta los distintos reconocimientos obtenidos en festivales nacionales e internacionales.

También agradeció el respaldo de su familia desde el inicio de su carrera y el trabajo de su compañero y codirector, Irving Serrano, con quien compartió los retos y dificultades que implicó llevar adelante el proyecto.

Rejón Cruz reconoció además el apoyo de la Sedeculta para difundir la cinta en sus espacios y acercarla al público yucateco.

La cinta

Filmada en blanco y negro, Las voces del despeñadero tiene como protagonistas a los propios clavadistas de La Quebrada, quienes se ganan la vida lanzándose al mar desde alturas de hasta 30 metros como parte del espectáculo que ofrecen a turistas y visitantes en uno de los sitios más representativos de Acapulco.

A lo largo de sus 23 minutos, el documental recupera los testimonios de mujeres y hombres que desde temprana edad se involucran en esta actividad y permite conocer sus motivaciones, experiencias y las distintas circunstancias que enfrentan dentro y fuera de La Quebrada.

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A partir de sus propias voces, la producción muestra la dimensión humana de una tradición estrechamente vinculada con la identidad turística y cultural del puerto guerrerense.

Durante 2025, el filme obtuvo el premio a Mejor Cortometraje Iberoamericano en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), además de reconocimientos a Mejor Cortometraje Documental en HollyShorts, de Los Ángeles, California; el Rhode Island International Film Festival; y el Festival Internacional de Cine de Morelia.

En 2026 sumó el reconocimiento a Mejor Cortometraje Documental en SHORTS México y el Premio Kino a Mejor Cortometraje Mexicano del 25 Festival de Cine Alemán del Goethe-Institut Mexiko.

La obtención del Premio Ariel se suma así al recorrido nacional e internacional de Las voces del despeñadero y representa el reconocimiento más reciente para la obra codirigida por Víctor Rejón Cruz e Irving Serrano, que desde su presentación ha acumulado distinciones en distintos festivales cinematográficos.