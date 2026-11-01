Analiza la ATY nuevas acciones para modernizar el transporte en Mérida

La renovación de la imagen institucional, la modernización del Centro de Control y Monitoreo y las acciones para mejorar la movilidad accesible y segura formaron parte de los proyectos presentados durante la Segunda Sesión Ordinaria 2026 de la Junta Directiva de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY).

En la reciente reunión también se expusieron los resultados de la primera etapa de la estrategia R.O.M. (Regularización, Ordenamiento y Modernización), dirigida al servicio de mototaxis, así como avances en transformación digital, capacitación, atención y seguridad.

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La sesión incluyó la revisión de las acciones para regularizar y ordenar el transporte, además de los proyectos encaminados a mejorar la operación y la atención a los usuarios.

En este contexto, la ATY informó sobre la puesta en marcha de la nueva ruta 811 Mérida–Cholul–Tixcuytún del sistema Va y Ven, que comenzó a operar el lunes pasado y conecta esa subcomisaría con Cholul, el Norte de Mérida y el Centro de la ciudad.

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Antes de contar con el servicio, algunos habitantes de Tixcuytún caminaban hasta media hora para llegar a Cholul y abordar el transporte público. La nueva ruta facilita sus traslados hacia centros educativos, centros de trabajo y otros servicios.

Las unidades cuentan con características de accesibilidad y los usuarios pueden utilizar la tarjeta Va y Ven, además de los descuentos por transbordo.