Comerciantes denuncian presunto regreso del cobro de piso en el Centro de Mérida, Yucatán

Un presunto regreso de las prácticas de extorsión encendió las alertas entre comerciantes ambulantes del Centro Histórico de Mérida, Yucatán, quienes denunciaron que nuevamente estarían recibiendo amenazas y exigencias de dinero para permitirles trabajar en la vía pública.

De acuerdo con los señalamientos de los vendedores, las personas involucradas presuntamente estarían relacionadas con una célula conocida como “La Concordia”, cuyos anteriores líderes fueron detenidos por hechos similares y actualmente permanecerían recluidos en un penal mientras buscan obtener un amparo.

Noticia Destacada Transportistas de Yucatán advierten que los plantones y cierres viales podrían continuar

Los comerciantes señalaron que la presunta nueva modalidad consiste en hacerse pasar por integrantes de una agrupación vinculada al Ayuntamiento de Mérida, con el propósito de generar temor entre los vendedores y exigirles el llamado cobro de piso mediante intimidaciones.

Ante esta situación, los afectados solicitaron a las autoridades municipales aclarar si existe alguna relación con las personas señaladas y deslindarse públicamente de cualquier grupo que pudiera estar utilizando el nombre del Ayuntamiento para realizar presuntos cobros ilegales.

Noticia Destacada Transportistas de Yucatán se suman al paro nacional este lunes; se concentrarán en el Periférico

Asimismo, anunciaron que este viernes se manifestarían en los corredores del mercado municipal para presentar las pruebas de las supuestas extorsiones y dar a conocer los casos que, aseguran, afectan a los comerciantes de la zona.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Mérida no ha emitido información oficial sobre estas denuncias ni sobre los presuntos cobros atribuidos a personas que utilizarían su nombre. Tampoco se ha confirmado oficialmente la participación de integrantes de la agrupación mencionada en estos hechos.